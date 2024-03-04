“AKP makam aracı saltanatı sürdü  CHP İzmit’e hizmet aracı kazandırdı”

"TESADÜFE BAKIN Kİ"
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İzmit Belediyesinin İzmit’e kazandırdığı aracın plakasıyla Nevzat Doğan’ın 13 milyonluk lüks makam aracını karşılaştırdı. Özmural, “Kadere bak ki ikisi de 41 BL plaka... Birisi sosyal belediyeciliğinin 2,5 milyon değerindeki İzmit halkına hizmet eden satın aldığı öz malı çöp aracı. Diğeri ise AKP’li belediye başkanına ait 13 milyonluk kiralık makam aracı."
"HALKIN PARASIYLA SALTANAT SÜRDÜLER "
Açıklamasına devam eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural belediyecilik örneklerini karşılaştırarak, "Birisi satın aldığı hizmet aracı almaktan mutlu, diğeri ise lüks kiralık aracı ile halkın parası ile saltanat sürmekten mutlu. Birisi CHP’nin sosyal belediyecilik örneği, diğeri gerçek belediyecilik iddiasında olan AKP’li belediyenin örneği.. "itibardan tasarruf olmaz" Öyle mi?” ifadelerini kullandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Şirintepeli - CHP de PKK yla ittifak yaptı
Turanoğlu - Varsın olsun.
Ama sizin partiniz CHPKK oldu daha kötü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.