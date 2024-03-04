Yağış günlerce sürecek! Sıcaklık düşüyor...

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni haftada Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de sıcaklık düşüyor mu? 4 Mart Pazartesi günü Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 7 en yüksek 17 derece olacak. Salı günü itibariyle ise yağışlar etkisini gösterecek. İşte güncel hava durumu: