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Yağış günlerce sürecek! Sıcaklık düşüyor...

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı?

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Yağış günlerce sürecek! Sıcaklık düşüyor...
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni haftada Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de sıcaklık düşüyor mu? 4 Mart Pazartesi günü Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 7 en yüksek 17 derece olacak. Salı günü itibariyle ise yağışlar etkisini gösterecek. İşte güncel hava durumu:

Yağış günlerce sürecek! Sıcaklık düşüyor...
# Kocaeli hava durumu, yeni, yüksek

04 Mar 2024 - 09:19 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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