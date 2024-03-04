Meteoroloji uzmanı tarih verdi. İstanbul'a kar yağışı geliyor

İstanbul'da kış ayı bitmeden gözler kar yağışına çevrilmişti ancak uzmanlar ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar beklenmediğini ifade ediyordu.

Ancak gelen son bilgilere göre, 3 gün sonra yani 7 Mart tarihinde kar yağışının İstanbul'u etkisi altına alabileceği duyuruldu. Bu sürpriz gelişme kar severleri heyecanlandırdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken meteorologlardan da peş peşe açıklamalara geldi. Uzmanlar, vatandaşların aklındaki "Kış bitmeden İstanbul'da kar bekleniyor mu? Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını cevapladı.

"7 MART AKŞAMI KAR YAĞAR"

Meteoroloji uzmanı Ali Bakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul için kar yağışı alarmı verdi. Meteoroloji uzmanının açıklamasına göre; Avrupa yakası ve Batı Karadeniz'de 7 Mart akşamı kar yağışı olacak.

Meteoroloji uzmanı Ali Bakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"850 hpa -10° izotermi İstanbul sınırlarına getirmiş. bu haliyle İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında ve Batı Karadeniz'de 7 Mart akşamı kar yağar."

Kaynak: yeniçağ