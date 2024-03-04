Büyükşehir Derince Kütüphanesi hizmete giriyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin okuması ve etüt faaliyetlerini sürdürebilmeleri için inşa ettiği Derince Kütüphanesini 6 Mart Çarşamba günü hizmete açacak. Derince Millet Bahçesi içindeki Nihat Erim Caddesi No: 6 Derince Çenesuyu adresinde hizmet verecek kütüphane için 15.30’da tören düzenlenecek.

GENÇLERİN GELECEĞİNE KATKI SUNACAK

Derince Millet Bahçesi içinde yer alan kütüphanede 8 bin adet kitap yer alıyor. Gençlere armağan edilecek akıllı kütüphanede ise 9 adet bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi kütüphanenin arka tarafında bulunan alanı kafeterya ve dinlenme alanı olarak belirledi. Gençler ders çalışmaya ara verdikleri zamanlarda bu alanda vakit geçirebilecek.