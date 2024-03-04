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Büyükşehir Derince Kütüphanesi hizmete giriyor  

Derince Millet Bahçesi içindeki Büyükşehir’in kütüphanesi gençlerin geleceğine katkı sunacak  

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Büyükşehir Derince Kütüphanesi hizmete giriyor   mask
Büyükşehir Derince Kütüphanesi hizmete giriyor  
Büyükşehir Derince Kütüphanesi hizmete giriyor  
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin okuması ve etüt faaliyetlerini sürdürebilmeleri için inşa ettiği Derince Kütüphanesini 6 Mart Çarşamba günü hizmete açacak. Derince Millet Bahçesi içindeki Nihat Erim Caddesi No: 6 Derince Çenesuyu adresinde hizmet verecek kütüphane için 15.30’da tören düzenlenecek.

GENÇLERİN GELECEĞİNE KATKI SUNACAK

Derince Millet Bahçesi içinde yer alan kütüphanede 8 bin adet kitap yer alıyor. Gençlere armağan edilecek akıllı kütüphanede ise 9 adet bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi kütüphanenin arka tarafında bulunan alanı kafeterya ve dinlenme alanı olarak belirledi. Gençler ders çalışmaya ara verdikleri zamanlarda bu alanda vakit geçirebilecek.
# hizmet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

04 Mar 2024 - 09:28 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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