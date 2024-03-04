Kocaeli Gölcük'te 427 m² arsa icradan satılık

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

2023/687 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/687 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1876 Ada, 14 Parsel, 2 nolu bağımsız bölüm Nolu Ba ...

Adresi : Yenimahalle Mah. 359. Sokak No:6/2-Gölcük/Kocaeli Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 427,06 m2

Arsa Payı : 4/20

İmar Durumu :1/1000 ölçekli revizyon uygulama İmar Planında Taşınmaz Ayrık Nizam,3 katlı,TAKS=0,40 ve KAKS=1,20

olmak üzere Konut Alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:20 Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/ 2024 - 14:20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 14:20

28/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.