04 Mar 2024 - 09:29- Gündem G:

Kocaeli Gölcük'te 427 m² arsa icradan satılık

Kocaeli Gölcük'te 427 m² arsa icradan satılık mask

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ
2023/687 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/687 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1876 Ada, 14 Parsel, 2 nolu bağımsız bölüm Nolu Ba ...
Adresi : Yenimahalle Mah. 359. Sokak No:6/2-Gölcük/Kocaeli Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 427,06 m2
Arsa Payı : 4/20
İmar Durumu :1/1000 ölçekli revizyon uygulama İmar Planında Taşınmaz Ayrık Nizam,3 katlı,TAKS=0,40 ve KAKS=1,20
olmak üzere Konut Alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/04/ 2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 14:20

28/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

# ilçe, 2024, karar

04 Mar 2024 - 09:29 - Gündem

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