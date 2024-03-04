İzmit’in Perileri Antalya’yı farklı geçti: 102-79

İzmit’in Perileri ligdeki başarılı performansını sürdürüyor. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor 27. Hafta müsabakasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol’u ağırladı. Maça iyi başlayan İzmit’in Perileri 1. Periyodu 22-13 önde kapatırken devreye de 48 – 38 önde girdi.
HİLLSMAN YILDIZLAŞTI
Üçüncü periyotta farkı daha da açan temsilcimiz üçüncü periyotu 71-55’lik skorla bitirdi. Dördüncü periyotta da etkili olan İzmit’in Perileri maçı 102 -79 kazanmasını bildi. 24 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi temsilcimizden Khaalia Hillsman olurken 22 sayı kaydenen Sierra Calhoun ve 21 sayı atan Jaime Nared galibiyete önemli katkı verdiler. Temsilcimiz 28. Haftada 10 Mart tarihinde Kayseri Basket’e konuk olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.