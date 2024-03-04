Muhtar adayından sporculara yemek

İzmit Kadıköy Muhtar azası Melda Okur mahalle sakinlerinden gelen ısrarlar üzerine muhtarlığa adaylığını koyarak çalışmalara başladı. Melda Okur geçtiğimiz günlerde Kadıköyspor futbol takımına yemek verdi. Öğretmenevinde gerçekleşen yemeğe katılan Kulüp başkanı Sait Sevgi, Kadıköyspor kurucularından Ali Soydan, antrenör İsmail Bayraktar ve futbolcular, Melda Okur’a teşekkür ederek başarılar dilediler. Kadıköy mahallesinde doğup büyüyen bir kız annesi olan Melda Okur halen Kadıköy Mahallesi Muhtarlığı 1. Aza olarak görev yaptığı gibi mahallenin sevilen ve en güçlü adayı olarak gösteriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İZMTLİ - SAYIN AZA ADAYI KARDEŞİM RİCA ETSEM SPORU SİYASETE KARİŞTIRMAYINIZ...TESKKÜRLER...BAŞARILAR...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.