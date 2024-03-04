Muhtar adayından sporculara yemek

İzmit Kadıköy Muhtar azası Melda Okur mahalle sakinlerinden gelen ısrarlar üzerine muhtarlığa adaylığını koyarak çalışmalara başladı. Melda Okur geçtiğimiz günlerde Kadıköyspor futbol takımına yemek verdi. Öğretmenevinde gerçekleşen yemeğe katılan Kulüp başkanı Sait Sevgi, Kadıköyspor kurucularından Ali Soydan, antrenör İsmail Bayraktar ve futbolcular, Melda Okur’a teşekkür ederek başarılar dilediler. Kadıköy mahallesinde doğup büyüyen bir kız annesi olan Melda Okur halen Kadıköy Mahallesi Muhtarlığı 1. Aza olarak görev yaptığı gibi mahallenin sevilen ve en güçlü adayı olarak gösteriliyor.