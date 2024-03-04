Tanış'tan Büyükakın'a: "Dünya size güzel..."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış sosyal medya hesabından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a yüklendi. Tanış paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Siyaset yaptığınızı mı zannediyorsunuz.. İnsanlar ötmez, konuşur Sn. Büyükakın, Bu seviyede mi ilerleyeceksiniz 31 Marta kadar? Yakışmıyor bu kentin BŞB Başkanına.. Hava alanımız yok, Banliyömüz yok, Deniz ulaşımımız yok, Kenti lastik tekerlekli taşımaya mahkum etmişsiniz,
Çöp bertarafı sorunu çözülmemiş, Kentlere giriş çıkış Çin işkencesi halini almış, 1900 mt tramvay haricinde raylı ulaşım yapmamış, Diğer yatırımları bakanlığa havale etmiş, Yapacağım dediğiniz projelerin yarıdan fazlası devlet yatırımı olan projelerden ibaret, 25 yılda Kentsel Dönüşümde yapa yapa sadece binaları yüzeysel gözlem ile sınıflandırmaktan öteye geçmemiş, ama sorsanız her şey mükemmel.. Kent mutlu.. Dünya size güzel..."
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış sosyal medya hesabından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a yüklendi. Tanış paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Siyaset yaptığınızı mı zannediyorsunuz.. İnsanlar ötmez, konuşur Sn. Büyükakın, Bu seviyede mi ilerleyeceksiniz 31 Marta kadar? Yakışmıyor bu kentin BŞB Başkanına.. Hava alanımız yok, Banliyömüz yok, Deniz ulaşımımız yok, Kenti lastik tekerlekli taşımaya mahkum etmişsiniz,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kemal - devasa bütçe ile beş yılda kocaeli ye bişey yapmadı..anca buyukşehire ak partili doldurdu.
Eroldemirbek - dünya çalışanlara güzel adamlar çalışıyorlar .
Poyraz - Akp demek reklam demek zaten sorsan dünya bizi kıskanıyor
Idareyi Maslahatcılar - doğru söylüyorsun 90 senedir hiç bir iş ellerinden gelmeyip sürekli heykel heykeller yapmakla idareyi maslahat ederek gün geçiyorlar
Hadi̇ Başkanim - Büyük başkan 5 YIL ÖNCE SÖZ VERDİ ÇÖPLÜĞÜ KALDIRACAĞIM DEDİ .Sözünün eriymiş artış çöplük kokusu gelmiyor.
Tarikatları hiç bir şeyden mahrum etmiyor, bir istedilerse 2-3 misli veriyorlar.
Büyük başkandan vatandaşın tek bir isteği var ."BAŞKANIMIZ BİZİ BİR UÇAK KİRALAYIP OKYANUS ÖTESİ GEZİYE GÖTÜRSÜN "kendisi de çok özlemiştir. Müjdeyi dört gözle bekliyorlar." EĞER BU İSTEĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİRSE OYUMUZU ONA VERECEĞİZ" Derler.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.