Tanış'tan Büyükakın'a: "Dünya size güzel..."

Hadi̇ Başkanim - Büyük başkan 5 YIL ÖNCE SÖZ VERDİ ÇÖPLÜĞÜ KALDIRACAĞIM DEDİ .Sözünün eriymiş artış çöplük kokusu gelmiyor.

Tarikatları hiç bir şeyden mahrum etmiyor, bir istedilerse 2-3 misli veriyorlar.

Büyük başkandan vatandaşın tek bir isteği var ."BAŞKANIMIZ BİZİ BİR UÇAK KİRALAYIP OKYANUS ÖTESİ GEZİYE GÖTÜRSÜN "kendisi de çok özlemiştir. Müjdeyi dört gözle bekliyorlar." EĞER BU İSTEĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİRSE OYUMUZU ONA VERECEĞİZ" Derler.