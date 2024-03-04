Devrim Bal’dan AKP’li Tutuş ve Hocaoğlu’na yanıt :“Siz işsizlik yaratıyorsunuz, BİZ İSTİHDAM!"

İzmit Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal sosyal medya paylaşımında İzmit Belediyesinin işçi sayısına dair iddialarda bulunan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’a ve AKP Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu’na yanıt verdi. Devrim Bal, “ Sayın Tutuş şimdiden özür dileyebilir. Bu açıklama bile Sayın Tutuş’un elinde hiçbir belge olmadan açıklama yaptığının ispatı. Kendileri, son güncel tarihli işçi sayısı belgesini daha almadan, neden 2500 kişi çalışıyor diye bir ithamda bulunmuştur peki? Siyaset uğruna mı?"



“İSPATI OLMAYAN BİR AÇIKLAMA”

Halkı yanıltmak suçtur Sayın Tutuş Sayın Hocaoğlu, "Hiç işçi almamışsa özür dileriz" diyerek aslında Sayın Tutuş’un verdiği sayının Belgesiz ve ispatsız olduğunu bildiği için konuyu başka yere çekmeye çalışmaktadır. Kendisi de projelerimiz bittikçe istihdam yarattığımızı gayet iyi biliyor! Özetle, İzmit Belediye başkanımızın açıklamasında bahsettiği gibi belgesiz, ispatı olmayan bir açıklama yapıldığı apaçık ortada!

“KOMİSYONUN BAŞKANI BİLMİYOR MU?

Denetim komisyonu olarak 2023 yılını denetliyoruz. Bilmem farkında mısınız?

2023 yılı ile ilgili istedikleri hangi bilgi ve belge kendilerine sunulmamıştır? Gizlediğimiz hiçbir belgenin veya bilginin olmadığını sayın denetim komisyonu başkanının kendisi de bilmiyor mu?

“İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ETMESİ GEREKİYOR”

İzmit Belediyesi olarak tamamen şeffaf bir yönetim anlayışıyla ilerliyoruz. Belediyemizin bütün duyurularını, icraatlarını yani halkımızın bilmesi gereken bütün konuları, vatandaşlarımızın kendilerine mesaj olarak atmamız mı tuhaf geldi? Ayrıca; Ekonomik kriz ve işsizlik yaratan bu arkadaşların, İstihdam yaratan projeleri hizmete açan İzmit belediyesine teşekkür etmesi gerekmiyor mu? Siz işsizlik, biz istihdam yaratıyoruz”