Hürryet: "Bu konuda gönül koymayın lütfen"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, telefon numarası ve whatsapp hattına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ne yazık ki uzun zamandır whatsapp hattım çalışmıyor ve gönderilen mesajları göremiyorum. Eğer whatsapp'tan mesaj gönderdiyseniz ve cevap verememişsem bilin ki okuyamadığım içindir. Bu konuda gönül koymayın lütfen. Mesajlarınızı normal SMS olarak iletebilirsiniz.Telefon numaram 20 yıldır kullandığım numaradır ve hiç değişmez. Telefon numaram vekillik dönemimde de başkanlığın ilk yıllarında defalarca sosyal medyada paylaştığım, aynı zamanda kısa mesaj olarak attığım, sosyal medyalarımda da kayıtlı olan numaradır.Ayrıca yoğun saha programları nedeniyle Telefon aramalarına anında dönüş yapmakta zorlanıyorum. Ancak geç saatte de olsa ya da ilk fırsatta dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu konuda da bu yoğun dönem için affınıza sığınıyorum."