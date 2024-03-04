Ünlü marka 340 bin aracını geri çağırdı

Bir müşteri yorumunun rutin incelemesinden yola çıkılarak, "2021-2023 Jeep Grand Cherokee ve Jeep Grand Cherokee L modellerinin" kusurlu bir kelepçe cıvatası ile donatıldığını gördü.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan geri çağırma bildirimine göre, bu kusur sonuçta direksiyon simidinin eğilmesine neden olarak araç kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği ifade edildi.
Üretici, "FCA US bu kusurla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporu almadığını” belirterek, "Sürücüler tümseklerden geçerken anormal bir ses veya titreşim fark edebileceğini” belirtti.ABD’de satılan 338 bin 238 aracın sahipleri, kusurlu olan cıvatanın değiştirilmesi için bayilere davet edildi. Stellantis Group, Ocak 2021'de Fransız otomobil üreticisi Peugeot-Citroën (PSA) ve İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'in (FCA) birleşmesiyle kurulmuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - yeni bir model 3 yıl piyasada başkaları tarafından denenmedikçe o zaman geçtikten sonra hala satmadı ise ehh o zaman alınabilir yoksa böyle riskler ve geri çağırmalarla uğraşırsın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.