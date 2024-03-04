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Milletvekili Aşıla, Erbakan’ın Kocaeli programına neden katılmadı? İşte cevabı…

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyareti gerçekleştirmek üzere Kocaeli’ye geldi. Erbakan’ın İzmit ziyaretinde gözler YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’yı aradı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Milletvekili Aşıla, Erbakan’ın Kocaeli programına neden katılmadı? İşte cevabı… mask

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyareti gerçekleştirmek üzere Kocaeli’ye geldi. Mehmet Aşıla, Erbakan’ın Kocaeli’deki programına katılmadı. Aşıla’nın neden programa katılmadığı merak konusu olmuştu. Kocaeli Milletvekili Aşıla’nın YRP Genel Merkezi tarafından Bingöl’deki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı için görevlendirildiği öğrenildi.
# Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mehmet Aşıla, seçim, Yeniden Refah Partisi

04 Mar 2024 - 10:16 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kullar Ali - OLMASI, OLMAMASI MÜSAVİ..Herkes işine bakacak..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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