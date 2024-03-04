Milletvekili Aşıla, Erbakan’ın Kocaeli programına neden katılmadı? İşte cevabı…

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyareti gerçekleştirmek üzere Kocaeli’ye geldi. Mehmet Aşıla, Erbakan’ın Kocaeli’deki programına katılmadı. Aşıla’nın neden programa katılmadığı merak konusu olmuştu. Kocaeli Milletvekili Aşıla’nın YRP Genel Merkezi tarafından Bingöl’deki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı için görevlendirildiği öğrenildi.