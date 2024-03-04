Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyareti gerçekleştirmek üzere Kocaeli’ye geldi. Mehmet Aşıla, Erbakan’ın Kocaeli’deki programına katılmadı. Aşıla’nın neden programa katılmadığı merak konusu olmuştu. Kocaeli Milletvekili Aşıla’nın YRP Genel Merkezi tarafından Bingöl’deki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı için görevlendirildiği öğrenildi.
- Siyaset
Milletvekili Aşıla, Erbakan’ın Kocaeli programına neden katılmadı? İşte cevabı…
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyareti gerçekleştirmek üzere Kocaeli’ye geldi. Erbakan’ın İzmit ziyaretinde gözler YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’yı aradı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kullar Ali - OLMASI, OLMAMASI MÜSAVİ..Herkes işine bakacak..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.