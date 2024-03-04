Tamyüksel: 'Her seçim aynı vaatleri vererek tasarruf ediyorlar'

Dumlupınar, Emekevler, FSM ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde ki programları sonrası AK Parti'nin Aday ve Proje Tantımının yapıldığı Ataevler Mahallesinde Esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Tamyüksel; "Bugün Ataevler'de herkes aynı şeyi bize iletiyor, hatta çektikleri videoları dahi izlettiler. Diyorlar ki; Allah'tan Ak Parti'nin bugün mahallemizde programı var da aylar sonra ilk defa son üç gündür Kartepe Belediyesi mahallemizde temizlik yapıyor, düzenli çöp topluyor. Program sayesinde bir Belediyemiz olduğunu ve Belediyeden hizmet gelebildiğini hatırladık diyorlar.

Ne kadar vahim bir durum aslında bu.Bir şehire, bir ilçeye, bir mahalleye hizmet gelmesi için. O mahallede Ak Partinin bir programı olması veya Ak Partili üst düzey bir Siyasinin ziyaret ediyor olması mı gerekiyor?Bakın burada Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte gelecek dönem için Proje vaadinde bulunuyorlar şuanda.Canlı yayından takip ediyor ekip arkadaşlarım.Gördüğüm şu ki; Belediyenin bütçesini ve imkanlarını ekonomik kullanmayı başaramayan arkadaşlar, proje vaadi noktasından oldukça ekonomikler.Neredeyse son üç seçimdir sürekli aynı şeyleri değiştirip değiştirip bizlere vaat ediyorlar.

Dün Metro dediler, bugün yine metro diyorlar.. Toplam Maliyet ile ayırılan bütçeye bakıyorum 200 senede bu işi yapamazlar, yani Allah korusun kazanırlarsa 2029'da da seçim vaatleri hazır "Metro"..Sn.Büyükakın 29 Ekim'de herkesi Teleferiğe bindiriyordu, şimdi ilk biniş Cumartesi olacak diyor. Yahu Sn.Başkan Kartepe Belediyesi kaç kere denedi, kaç sefer proje parası ödendi değiştirildi milyonlarca lira çöpe gitti. Sonra size devrettiler sizde yapamadınız, Bakanlığa devrettiniz. Pojede yaptıpınız sadece Otopark kısmı onunda ihalesini dahi yapamadınız, Büyükşehirin bütün işçisini bu soğukta oraya yığdınız gece gündüz çalıştırıp tek yaptığınız Otoparkı seçim öncesine yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ama Teleferik yaptık diyerek ve süreklibiniş tarihi erteleyerek siyaset yapıyorsunuz.

Şimdi de neymiş, Hastane yapacaklarmış..Hani proje? Hani bütçe? Hani plan program? Olsun biz söyledik İZ BIRAKTIK mı diyeceksiniz Sn.Başkanlar?Yoksa Çayırova'da 10 senedir hala vaat olarak kalan Devlet hastanesi gibi.Yine vaatte ekonomik davranıp, önümüzde ki seçimler içinde kullanabileceğiniz bir proje olarak mı görüyorsunuz?Artık bu düzen sonra erecek, Kartepe Bilir diyorsunuz. Evet Kartepe Bilir.. Söz verdiğiniz hiçbirşeyi yapmadınız. Önce ki dönemi kendi partiliniz olmasına rağmen fazla işçi almakla ve mali dengeyi bozmakla eleştirip, kendiniz akrabalarınızı, yandaşlarınızı, ortaklarınızı belediyeye doldurup. Belediyeyi çalışamaz hale getirdiniz.Kartepe için EN İYİSİ Geliyor inşallah.. Kartepeye hizmet etmek Allahın izniyle bize nasip olacak"dedi.