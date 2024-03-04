Özmural: Zararın baş mimarı gerçek belediyecilikten bahsediyor

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Tüm belediyenin hizmet araçlarının satın alınması için zamanında verilmeyen kredinin İzmit Belediyesine zararı 300 milyonu geçti. Şimdi bu zararın baş mimarı gerçek belediyecilikten bahsediyor. Biz unutmadık bu fotoğrafta kalkan ret ellerini.İzmit halkı da unutmayacak. Sandıkta gerekeni yapacak. Sosyal belediyecilik mi yoksa yalan arkasında yatan talan belediyeciliğimi kazanacak hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.