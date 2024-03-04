İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Tüm belediyenin hizmet araçlarının satın alınması için zamanında verilmeyen kredinin İzmit Belediyesine zararı 300 milyonu geçti. Şimdi bu zararın baş mimarı gerçek belediyecilikten bahsediyor. Biz unutmadık bu fotoğrafta kalkan ret ellerini.İzmit halkı da unutmayacak. Sandıkta gerekeni yapacak. Sosyal belediyecilik mi yoksa yalan arkasında yatan talan belediyeciliğimi kazanacak hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.
- Siyaset
Özmural: Zararın baş mimarı gerçek belediyecilikten bahsediyor
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural İzmit halkının, hizmet araçlarının alınmasına engel olarak ret oyu için elini kaldıranları unutmayacağını belirtti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.