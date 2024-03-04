TÜPRAŞ yıllık bilançosunu bugün açıklayacak

Türkiye’nin en zengin şirketleri arasında yer alan üretim tesisleri Kocaeli’de bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’e yıllık bilançosunu bugün açıklayacak. Tüpraş için yapılan yıllık bilanço anketlerine göre beklenti seviyeleri çeyreklik ortalama beklenti 12 milyar 402 milyon 500 bin TL medyan beklentisi ise 12 milyar 235 milyon 400 bin TL olarak ifade edildi.

Şirketin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi,

“Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4 Mart 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz”