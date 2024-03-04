Körfez’de İYİ Parti’den 100 kişi AKP'ye geçti  

Körfez’de İYİ Parti’den toplu şekilde istifa eden, eski İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün de yeğeni olan Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Abdurrahman Akbay’ın da içlerinde bulunduğu 100 kişi, AK Parti’ye geçti. AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül de katıldı.
BÜYÜK BİR AİLEYİZ
AK Parti’nin büyük bir aile olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, ‘hoş geldiniz’ dedi. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da, “Körfez’de siyasetin doğru adresi AK Parti’dir” dedi. Başkan Söğüt ve Okudan daha sonra doldurulan üye formlarını tek tek teslim aldı. Yeni üyelere rozetleri de takılırken, ilçe binası önünde de günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Ultra Yalan - Körfez de nasıl bir gençlik kolları var ki, 100 gitmiş, bir o kadarda sahada çalışan genç var. 2 garip gitmiş.
İnsanlığın Çöküşü - Yazık...Siyaset çok çirkinleştirildi,koltuk,menfaat uğruna insani erdemler unutuldu.Genç olmaları çok üzücü .Ülkemizin düştüğü çıkmazı araştırsalar,takip etseler,okusalar buna sebep olan akp ye geçmezlerdi.İnsanlığın da çöküşünü yaşıyoruz
Komençero - Ülen fotoğrafta 10 kişi yok,
200 kişi geçmişmiş!! Hayatınız palavra.
Ak Parti̇li̇ydi̇k - Demekki çıkarları var yuh olsun deveyi diken insanı öpen boşuna dememişler
Kökten Ak Partili - içsel vicdanı yolculukları onların geleceğin süper devletinin yanında olmasına götürmüş
Eroldemirbek - helal olsun :) çok iyi yapmışlar ben daha önce bekliyordum dağılmalarını çok geç kaldılar , meral hatalarunu niye bu arkadaşlar çeksinler .
Komedi - Yalanın en büyüğü... 100 kişilik gençlik kolları , bunlar önceden nerdeymislerde istifa etmişler.
kartepeli - MERAL ABLA DUYMASIN KAVGA EDER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.