Olaylı maçta Gebze mağlup oldu: 1-0

FORMALARINI SAHADA GİYDİLER, TAKIM OTOBÜSÜNE YUMURTALI SALDIRI!
Feriköy - Gebzespor maçı olaylara sahne oldu. Gebze takım otobüsüne stadyum girişinde yumurta atıldı. Otobüsün camı çatladı. Temsilcimiz, emniyet güçlerinin çabası ile stadyuma girebildi. Daha sonra stadyuma giren futbolcular soyunma odasına yöneldi. Soyunma odasında yoğun tuz ruhu ve çamaşır suyu kokusu ile karşılaşan Gebzeli futbolcular, kendilerini dışarı zor attı. Bu ortamda duramayacağını belirten futbolcular, yedek kulübesinde üstlerini değişmek zorunda kaldı. Böyle bir ortamda maçın oynatılması ve gözlemcilerin buna göz yumması tartışmalara sebep oldu. Ayrıca Kocaeli’den maçı takip etmek için giden basın mensuplarının da sahaya alınmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.