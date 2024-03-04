Olaylı maçta Gebze mağlup oldu: 1-0

FORMALARINI SAHADA GİYDİLER, TAKIM OTOBÜSÜNE YUMURTALI SALDIRI!

Feriköy - Gebzespor maçı olaylara sahne oldu. Gebze takım otobüsüne stadyum girişinde yumurta atıldı. Otobüsün camı çatladı. Temsilcimiz, emniyet güçlerinin çabası ile stadyuma girebildi. Daha sonra stadyuma giren futbolcular soyunma odasına yöneldi. Soyunma odasında yoğun tuz ruhu ve çamaşır suyu kokusu ile karşılaşan Gebzeli futbolcular, kendilerini dışarı zor attı. Bu ortamda duramayacağını belirten futbolcular, yedek kulübesinde üstlerini değişmek zorunda kaldı. Böyle bir ortamda maçın oynatılması ve gözlemcilerin buna göz yumması tartışmalara sebep oldu. Ayrıca Kocaeli’den maçı takip etmek için giden basın mensuplarının da sahaya alınmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.