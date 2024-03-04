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Diliskelesi, 10 kişiyle Lüleburgaz'ı devirdi: 1-3

Diliskelesi, önceki gün Lüleburgazspor’un konuğu oldu. 44. dakikada 10 kişi kalan temsilcimiz, ev sahibi ekibi 3-1 yenmeyi başardı

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Diliskelesi, 10 kişiyle Lüleburgaz'ı devirdi: 1-3 mask

KARŞILAŞMADA 2 PENALTI KULLANILDI

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden başarılı temsilcimiz Diliskelesispor, önceki gün Lüleburgazspor’un konuğu oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Diliskelesi, dakika 27’de Mücehid Çakmak ile 1-0 öne geçti. Daha sonra penaltı kazanan ev sahibi ekip, Mehmet Erol’un attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 44. dakikasında İbrahim Arda, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü vr oyundan atıldı. 10 kişi kalan temsilcimiz ikinci yarıda da gardını indirmedi ve 59’da Yusuf Kaan Kara ile durumu 2-1’e getirdi. Bir de 65. dakikada penaltı kazanan Diliskelesi, Emre Aktaş’ın golüyle skoru belirledi.
# oldu, yusuf

04 Mar 2024 - 11:10 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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