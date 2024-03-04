Diliskelesi, 10 kişiyle Lüleburgaz'ı devirdi: 1-3

KARŞILAŞMADA 2 PENALTI KULLANILDI

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden başarılı temsilcimiz Diliskelesispor, önceki gün Lüleburgazspor’un konuğu oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Diliskelesi, dakika 27’de Mücehid Çakmak ile 1-0 öne geçti. Daha sonra penaltı kazanan ev sahibi ekip, Mehmet Erol’un attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 44. dakikasında İbrahim Arda, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü vr oyundan atıldı. 10 kişi kalan temsilcimiz ikinci yarıda da gardını indirmedi ve 59’da Yusuf Kaan Kara ile durumu 2-1’e getirdi. Bir de 65. dakikada penaltı kazanan Diliskelesi, Emre Aktaş’ın golüyle skoru belirledi.