Diliskelesi, 10 kişiyle Lüleburgaz'ı devirdi: 1-3

KARŞILAŞMADA 2 PENALTI KULLANILDI
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden başarılı temsilcimiz Diliskelesispor, önceki gün Lüleburgazspor’un konuğu oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Diliskelesi, dakika 27’de Mücehid Çakmak ile 1-0 öne geçti. Daha sonra penaltı kazanan ev sahibi ekip, Mehmet Erol’un attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 44. dakikasında İbrahim Arda, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü vr oyundan atıldı. 10 kişi kalan temsilcimiz ikinci yarıda da gardını indirmedi ve 59’da Yusuf Kaan Kara ile durumu 2-1’e getirdi. Bir de 65. dakikada penaltı kazanan Diliskelesi, Emre Aktaş’ın golüyle skoru belirledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.