Gölcük, İFA karşısında frenledi: 0-3

SERİ SONA ERDİ

Gölcükspor, önceki gün İFA’yı konuk etti. Gölcük Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, temsilcimiz 3-0 mağlup oldu. İFA’ya galibiyeti getiren golleri, Doğukan Borak (41), Masum Yaşar (53-90), kaydetti. Sarı kartların havada uçuştuğu maçta, Gölcükspor’a 1, İFA’ya ise 5 sarı kart çıktı. Gölcükspor aldığı bu mağlubiyet ile 6 maçlık yenilmezlik serisinin de sonunu getirmiş oldu. Gölcük, haftaya pazar günü Babaeskispor’a konuk olacak.