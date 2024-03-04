Gölcük, İFA karşısında frenledi: 0-3

SERİ SONA ERDİ
Gölcükspor, önceki gün İFA’yı konuk etti. Gölcük Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, temsilcimiz 3-0 mağlup oldu. İFA’ya galibiyeti getiren golleri, Doğukan Borak (41), Masum Yaşar (53-90), kaydetti. Sarı kartların havada uçuştuğu maçta, Gölcükspor’a 1, İFA’ya ise 5 sarı kart çıktı. Gölcükspor aldığı bu mağlubiyet ile 6 maçlık yenilmezlik serisinin de sonunu getirmiş oldu. Gölcük, haftaya pazar günü Babaeskispor’a konuk olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.