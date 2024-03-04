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Gölcük, İFA karşısında frenledi: 0-3

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor, önceki gün İFA’yı konuk etti. Karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılan temsilcimizde, 6 maçlık yenilmezlik serisi bozuldu

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Gölcük, İFA karşısında frenledi: 0-3 mask

SERİ SONA ERDİ

Gölcükspor, önceki gün İFA’yı konuk etti. Gölcük Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, temsilcimiz 3-0 mağlup oldu. İFA’ya galibiyeti getiren golleri, Doğukan Borak (41), Masum Yaşar (53-90), kaydetti. Sarı kartların havada uçuştuğu maçta, Gölcükspor’a 1, İFA’ya ise 5 sarı kart çıktı. Gölcükspor aldığı bu mağlubiyet ile 6 maçlık yenilmezlik serisinin de sonunu getirmiş oldu. Gölcük, haftaya pazar günü Babaeskispor’a konuk olacak.
# oldu

04 Mar 2024 - 11:10 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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