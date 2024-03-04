Yuvacık farklı yenildi: 5-0

TANSU YAZICI’DAN 3 GOL
BAL temsilcilerimizden Yuvacıkspor, önceki gün Kapaklıspor’un konuğu oldu. Yuvacıkspor, karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı. Kapaklıspor’da forma giyen Tansu Yazıcı karşılaşmada 3 gol atarak yıldızlaştı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Tansu Yazıcı (3), Enes Dada ve Serkan Ersöyleyen kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.