04 Mar 2024 - 11:12 - Spor

Yuvacık farklı yenildi: 5-0

Bölgesel Amatör Lig’de sıkıntılar ile mücadele eden Yuvacıkspor, önceki gün Kapaklıspor’a konuk oldu. Ev sahibi ekip, temsilcimiz Yuvacıkspor’u 5-0 mağlup etti