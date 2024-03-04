- Spor

Yuvacık farklı yenildi: 5-0

Bölgesel Amatör Lig’de sıkıntılar ile mücadele eden Yuvacıkspor, önceki gün Kapaklıspor’a konuk oldu. Ev sahibi ekip, temsilcimiz Yuvacıkspor’u 5-0 mağlup etti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Yuvacık farklı yenildi: 5-0 mask

TANSU YAZICI’DAN 3 GOL

BAL temsilcilerimizden Yuvacıkspor, önceki gün Kapaklıspor’un konuğu oldu. Yuvacıkspor, karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı. Kapaklıspor’da forma giyen Tansu Yazıcı karşılaşmada 3 gol atarak yıldızlaştı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Tansu Yazıcı (3), Enes Dada ve Serkan Ersöyleyen kaydetti.
# oldu

04 Mar 2024 - 11:12 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.800.670 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL