- Spor

Kullar’dan gol şov: 7-1

BAL temsilcilerimizden Kullarspor 1975, önceki gün oynanan Babaeskispor maçında adeta şov yaptı. 8 gollük maçta 7 golü Kullar attı. Temsilcimiz karşılaşmayı 7-1 kazandı

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Kullar’dan gol şov: 7-1 mask

İLK YARI 3, İKİNCİ YARI 4 GOL

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kullarspor 1975, önceki gün adeta rakibini gol yağmuruna tuttu. Temsilcimiz, Babaeskispor ile karşı karşıya geldi. Kullarspor karşılaşmayı 7-1 kazandı. Kullarspor’a galibiyeti getiren golleri, Yiğit Kerem Armutlu (2), Aykut Aslan (2), Bünyamin Küçükosman, Kaan Bekçi ve Oğuzhan Köksal kaydetti. Babaeskispor’un tek golünü ise Cihan Oktayhan attı.

04 Mar 2024 - 11:12 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.800.670 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL