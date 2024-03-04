Kullar’dan gol şov: 7-1

İLK YARI 3, İKİNCİ YARI 4 GOL
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kullarspor 1975, önceki gün adeta rakibini gol yağmuruna tuttu. Temsilcimiz, Babaeskispor ile karşı karşıya geldi. Kullarspor karşılaşmayı 7-1 kazandı. Kullarspor’a galibiyeti getiren golleri, Yiğit Kerem Armutlu (2), Aykut Aslan (2), Bünyamin Küçükosman, Kaan Bekçi ve Oğuzhan Köksal kaydetti. Babaeskispor’un tek golünü ise Cihan Oktayhan attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.