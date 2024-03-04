Kullar’dan gol şov: 7-1

İLK YARI 3, İKİNCİ YARI 4 GOL

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kullarspor 1975, önceki gün adeta rakibini gol yağmuruna tuttu. Temsilcimiz, Babaeskispor ile karşı karşıya geldi. Kullarspor karşılaşmayı 7-1 kazandı. Kullarspor’a galibiyeti getiren golleri, Yiğit Kerem Armutlu (2), Aykut Aslan (2), Bünyamin Küçükosman, Kaan Bekçi ve Oğuzhan Köksal kaydetti. Babaeskispor’un tek golünü ise Cihan Oktayhan attı.