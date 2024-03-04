Emeklilerin iki aylık zam oranı belli oldu

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda bu ay TÜİK, ENAG'tan fazla çıkarması dikkat çekti. Böylece emeklilerin ilk iki aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında kök maaşlarda artış yaşanacak.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla emeklilerin alacağı fark da kök maaşa yansıyacak. Emeklilerin iki aylık olarak maaşlarına yansıyacak kümülatif artış yüzde 11.53 oldu. Kök maaşları 10 bin liranın altında olanların da kök maaşlarına bu artış oranı yansıtılacak. Bu orana Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylık enflasyon verilerinin kümülatif toplamı eklendiğinde Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.