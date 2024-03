BTP BAŞKAN ADAYI CAN’DAN İDDİALI AÇIKLAMALAR: Seçildiğim gün maaş almayacağım makam aracı kullanmayacağım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muharrem Can, seçim çalışmasına aralıksız devam ediyor. Esnafları ziyaret eden, vatandaşlarla bire bir görüşen Can, her kesimden destek istiyor.

BTP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muharrem Can, şu değerlendirmede bulundu; Adaletle yönetilsin, Kocaelimizde kesinlikle bir kişi fakir kalmayacaktır. Bizim kaderimiz fakirlik değil ki, biz dünyanın en zengin insanları olabiliriz. Hükümet tarafında ne kadar yolsuzluk varsa, ne kadar hesap vermemezlik, ne kadar şeffaflıktan uzaklık varsa, bakıyoruz muhalefetin belediyelerinde de, parti içi işlerinde de aynı durumun varlığını görüyoruz. Dolayısıyla hani denir ya; al birini vur ötekine. Tüm bunlara iş bilmezliklere son vermek için herkesten destek bekliyorum.

TAHİR BEY, TÜM REKLAM SAHNELERİNİ KAPATTI

Kocaeli'de İl Seçim Kuruluna ilk başvuruyu ben yaptım, Tahir Büyükakın bey tüm reklam sahnelerini kapattı. Yazık günah değil mi, yetimin öksüzün hakkı yok mu? Bu nasıl adalet, bu nasıl insanlık, yüzbinlerce insana ulaşması gereken hizmet ve yardımlar bir iki reklam firmasına peşkeş çekiliyor. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir şey yok, iki üç tane boy resimlerle her yeri donattılar. Ne anlamı var ki? Bugün varsınız yarın yoksunuz! Kıyamete kadar resmi asılacak tek bir lider vardır, o da ülkemizi haçlıya ezdirmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

SİYASİ RANT KAVGASI İÇİNDELER

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kazanımlarının bir bir elden çıkarılmasına, ülkenin ve gençlerin büyük bir karanlığa ve umutsuzluğa gömülmesine büyük bir üzüntüyle şahit olduk. İktidar ve muhalefet bugün siyasi rant kavgasına düşerek; asli vazifesini unutmuştur. Bu vatan onu bu hale getirenlere bırakılamayacak kadar kıymetli ve kutsaldır. Öyle ekonomik bir tablo var ki, her gün her şeyin üstüne iki kat zam geliyor. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Çözmek için ne yapıyoruz? Diyoruz ki, 'Bu iktidara bir şans daha verelim bu ekonomiyi çözsün.' Şimdi bir kısmımız bunu söylüyor, bir kısmımız da, 'Bu iktidarı iktidarda tutan muhalefete bir oy daha verelim, o gelip bu işi çözsün' diyor. Yahu kardeşim ne iktidarın bunu çözmeye niyeti var, ne de muhalefetin iktidar olmaya niyeti var, sorun burada.

GELİN, BİLİKTE YÜRÜYELİM.

Benim çağrım bütün Türk milletine şudur: Gelin Bağımsız Türkiye Partisi ile birlikte yürüyelim. Kocaeli'de her yerde, her ilçede adayımız var. Bu seçimde her yerde bayrağımız dalgalanıyor. Özellikle o yüzde 48'lik seçmene de söylüyorum, 'Bir önceki seçimde genel başkanımız Hüseyin Baş'ın öncülüğünde bir fedakarlık yaptık. O küçük partilerin yüzde 2.5-3 puanlara yaklaştığı yerde biz o seçime girseydik başka bir tablo çıkarırdık ama fedakarlık yaptık. Siz de ' bu seçim fedakarlık yaptınız, biz de bir dahaki seçim size oy vereceğiz' dediniz. Şimdi partimize adaylarımıza oy istiyorum.

MİLLİ EKONOMİ MODELİ SESSİZ BİR DEVRİMDİR

Diyeceksiniz ki bu özgüven nereden geliyor? Şuradan geliyor; elimizde bir formül var. Bundan tam 11 yıl önce bugün Rusya'da Moskova'da benim de içinde olduğum bir ekip Rus Meclisi Duma'da bir sunum dinledi. O sunuma 'Sessiz Devrim' dendi. Kapitalizmi, liberalizmi ve dünyadaki sömürü sistemini tarihin çöp kutusuna atan bir devrimdi bu. O devrim merhum Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın yazdığı Milli Ekonomi Modeli devrimiydi.

VATANPERVER OLALIM…

Biz bu ülkeyi kalkındırırız ama bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsanız size ait olan fabrikayı satmayacaksın, size ait olan fabrikayı kapatmayacaksın, size ait olan madeni satmayacaksın, yerinizin altından biten gıdanızı dışarıdan almayacaksınız. Bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsan enerji kaynaklarınızı devreye sokacaksınız. Türkiye'nin enerji ihtiyacını dışarıya bir tek dolar vermeden karşılayabiliriz. Bunun için çok fazla böyle bilimsel araştırmalara enteresan çıkışlara, hiç kimsenin bilmediği icatlara ihtiyacımız yok, tek bir şeye ihtiyacımız var samimiyete! Vatanperver olalım, hiç kimseye ihtiyaç duymayız.

'BTP İKTİDAR OLURSA HİÇ KİMSE KAYBETMEZ'

Ama bunların gerçekleşebilmesi için önce bir şeyi bizim algılamamız lazım. Türkiye'de siyaset şu temele oturdu; birisi iktidar olduğunda Aleviler iktidar oluyor, bir başkası iktidar olduğunda Sünniler iktidar oluyor veya bir başkasını iktidar ediyoruz, milliyetçiler iktidar olmuş oluyor veya bir başkasını iktidar ediyoruz, muhafazakarlar veya ulusalcılar veya solcular… Her neyse ülkede birisi iktidar olduğunda herkesin iktidar olduğu, birisi kazandığında hiç kimsenin kaybetmediği bir formülü Atatürk'ten sonra biz çıkaramadık. İşte Bağımsız Türkiye Partisi varlığını bu temel üzerine oturtmuş bir partidir. Biz iktidar olalım hiç kimse kaybetmesin.

'BUNLARDA HİÇBİR DEĞER VE KUTSAL YOK'

Düne kadar sınır mahkemeleri kurup teröristleri davulla zurnayla karşılayanlar, bugün en milliyetçiler oldular, olaya bakar mısınız, sahtekarlığa bakın! Mesela, sağlıklı bir zihinle düşündüğünüzde, 'Ben 15 gün önce İsveç'e o kadar salladım bunlar Kur'an yaktı, bunlar terör devleti dedim. Bugün ben O'nun NATO'ya girmesini kabul edemem' demesi lazım, ama NATO'ya girmesine onay verdi. Bir değeri olan insan bunu yapar mı? Bir değeri olan insan bütün Türkiye'ye çağrı yapıp yüz binleri toplayıp, 'İsrail'i lanetliyoruz, Filistin'in yanındayız' deyip İsrail ile ticarete devam eder mi? Bunu kim yapar? Bunu hiçbir değeri olmayan, evrendeki bütün değerleri şahsi menfaati için kullanabilme potansiyeli olan, hiçbir kutsalı olmayan insanlar yapar.

BTP ADAYI MUHARREM CAN’IN KOCAELİ İLE İLGİLİ BAZI PROJELERİ

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can; Kocaeli ile ilgili projelerinin bir kısmını şu şekilde açıkladı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ BELEDİYECİLİĞİ

MİLLİ EKONOMİ MODELİ DAR BÖLGE YAYGIN KALKINMA SİSTEMİ İLE YAPACAĞIMIZ İŞLER;

-Dijital belediye, verimli zaman, dinleyen belediye, dinlenen insan.

-Gençler için çalışan belediyecilik anlayışıyla yükselen gençlik.

-Liyakat ve şeffaflığın ön planda olduğu belediye; Yandaş grupların haksız kazançların olmadığı bir düzen.

-Gereksiz harcamalardan tasarruf ve yeni kaynaklar oluşturulması, Enerji üretimi yatırımları, Sanayimizin ve işçimizin desteklenmesi.

-Kendi kendine yetebilen belediye; Üreten toplum. Organik ürün seferberliği; Tarım eylem planı, Çiftçimizin ve Üreticimizin desteklenmesi.

-Eğitimin desteklenmesi; Öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının, Eğitim-Öğretim araç-gereçlerinin karşılanması.

-Gençlerin kendini geliştirebileceği Spor Tesisleri, her ilçeye 2 adet Olimpik Havuz.

-Turizm, Sanat ve Kültür kenti projeleri.

-İhtiyaç sahiplerine; gıda, sağlık, giyim gibi temel ihtiyaçları için destekler.

-Trafik ve ulaşım düzenlemeleri.

-Kocaelispor’a tam destek

-Sessiz dostlarımız sokak hayvanlarının yanında olunması.

-Şehrimizin depreme hazırlıklı olması için bilim ve teknolojinin ışığında projeler.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ GENEL BAŞKANI HÜSEYİN BAŞ 9 MART’TA İZMİT’E GELİYOR

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş; 9 Mart'ta İzmit'te esnafla buluşacak. BTP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muharrem Can, genel başkanları Hüseyin Baş’ın İzmit esnaf buluşmasına öğleden sonra geleceğini belirterek, tüm halkı programa davet etti.