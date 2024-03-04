Arda Turan çileden çıkmıştı! O maç hakkında açıklama geldi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor'la yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmış maçta yaşanan olaylar nedeniyle taraftarın üzerine yürümüş hakaret etmişti. Bodrumspor Taraftarlar Derneği/Asi Tayfa Taraftar Grubu maça ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2 Mart 2024 tarihinde sahamızda oynadığımız oynadığımız Eyüpspor lig maçı öncesi Bodrumspor taraftarları olarak gerekli istişareleri yaparak planladığımız şekilde Eyüpspor kafilesini randevu alarak kaldıkları otelde 1 gün öncesi ziyaret ettik. Geçen sene oynadığımız final maçında yaşanılan gerginlikler üzerine Teknik Direktör Arda Turan ile sıcak ve samimi bir ortamda yaşanabilecek durumlar ile ilgili yedek kulübelerinden geri dönüp tribünlerle temasa geçmemelerini konuşarak sağduyulu davranılmasında mutabık kalıp, Arda Turan’nın da bunların spor sahalarında olabileceğini söylemesiyle, çiçeğimizi takdim ederek başarı diledik.

İSTEMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLERİN YAŞANMASINA SEBEP OLMUŞTUR

Sabah gelecek Eyüpspor taraftarlarını karayolu ve havayolu ile gelecekler konusunda karşılama programı yapıp havalimanından bir grup ve otobüsle gelen grubu emniyet mensupları ile devamlı irtibat halinde olarak kahvaltı organizasyonunda ağırladık. Dost ve samimi bir ortamda geçen organizasyondan sonra emniyetin uygun gördüğü saatte stada getirdik. Maçın başlaması ile oluşan hava geçen hafta ve haftalarda yaşanan taraflı hakem yönetimlerinin tekrar devam etmesi Caner Erkin isimli futbolcunun görüntüleri mevcut olan oyuncumuz Kenan Özer’e fiziksel müdahalesinin hiç umursanmaması, her zaman sakin şekilde maç izleyen hocamızın sebepsiz kırmızı kart ile oyundan atılması ve sonrasında statta oluşan gergin atmosferin bize göre bilinçli Eyüpspor kulübesi, Arda Turan ve yardımcıları tarafından el, kol, sözlü ve tribünlere yabancı madde atmaları sonucu oyun durmuş, istemediğimiz görüntülerin yaşanmasına sebep olmuştur. Devamında Arda Turan’ın kendisi ile beraber bir grupla protokol tarafına gidip sözlü ve fiziksel davranışlara devam edip tüm stadı gergin bir atmosfere sokmaya devam etmişlerdir. Hiç bir spor müsabakasında görmediğimiz şekilde onlarca kişiyle saha ortasından sanki bütün sahanın kontrolü kendisindeymiş gibi ve ona kimse karışamaz kabadayı görüntüsüyle sahanın içinden protokol tribününe gelerek küfürlü hitapları (görüntüleri mevcut),Bodrum seyircilerinin tümüyle kendisi ve arkasındaki grubun davranışları çok şaşırtıcı, ürkütücüdür.

YAKIŞTIĞI ŞEKİLDE...

Maç öncesi ve devamında gerek rakip başkanının, gerek hocasının yedek kulübesine tek bir sözleriyle bu olayların büyümesini ve yaşanması engellenecek durumda iken bu durumların planlı, organize şekilde yapıldığını düşünüyoruz. Maç sonrası tüm rakip kafilenin statta, havalimanındaki aşırı (Avrupa şampiyonu olmuşçasına) sevinç paylaşımları aslında bu organize davranışların sonuçlarını aldıklarının göstergesidir. Bizler maç sonrası sükûnetimizi koruyarak deplasmana gelen Eyüpsporlu taraftarlarını yolcu ettikten sonra kalan Eyüpsor taraftarlarının formaları ile Bodrum sokaklarında sorunsuz dolaşmalarını takip etmişizdir. Bodrum halkının ve taraftarlarının gelen tüm misafirlere kendine yakıştığı şekilde davrandığı bilmekle beraber bu şekilde çizgimizi devam etmekte kaldığımızı kamuoyuna bildiririz.