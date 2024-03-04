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Türel, “Gebzespor sahipsiz değildir”, 

  Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, dün İstanbul’da oynanan Feriköy maçında yaşanan olaylara tepki gösterdi ve Gebzespor’un s...

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Türel, “Gebzespor sahipsiz değildir”,  mask

 
Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, dün İstanbul’da oynanan Feriköy maçında yaşanan olaylara tepki gösterdi ve Gebzespor’un sahipsiz olmadığını söyledi. Maç öncesi ve maç sonrasında yaşananları sosyal medyada görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü söyleyen Türel, Gebzespor futbolcuları, yöneticileri ve oyuncularına yapılan fiziki ve psikolojik baskıların kabul edilemez olduğunu ileri sürdü. Mustafa Türel yaptığı açıklamada, “Gebzespor sahipsiz değildir ve bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır” diye konuştu. Sporun barış ve kardeşlik olduğunu da söyleyen Türel, “Biz bu düşüncedeyken gittiğimiz yerlerde Gebzespor’a bunlar yapılıyorsa gerçekten çok ayıp. Geçmişte farklı maçlarda da benzer olaylar yaşandı ve hesabı sorulmadı. Bu durum da kamuoyunda sanki Gebzespor sahipsizmiş gibi bir imaj oluşturuyor. Gebzespor’u ziyaret sonrası da söylemiştim, Gebzespor Gebze’nin markasıdır ve siyaset üstüdür ve asla sahipsiz de değildir” dedi. Dün Feriköy maçında yaşananların hukuki açıdan mutlaka hesabının sorulması gerektiğini de söyleyen Türel, “Sürecin takipçisi olmazsak bundan sonra da benzer sıkıntılar yaşayabiliriz. Gebzespor’un sahipsiz olmadığını göstermek için başkan ve yönetimin de daha yüksek sesle konuşması gerektiğini düşünüyoruz. Saadet Partisi olarak da bu konuda bize düşen görev ne ise yapmaya hazır olduğumuz ifade etmek istiyoruz” dedi.
# tepki, ifade, yüksek, Saadet Partisi

04 Mar 2024 - 11:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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