Bu nasıl bir futbol maçı?: 7-5

GOL SAĞANAĞI

Maçın kalitesinden ya da takımları üst seviyesinden değil, tamamen güç dengesizliğinden doğan bu skor, herkesi şaşırttı. Kocaelispor’un kurucularından olan Baçspor’un adını yeniden yaşatmak için kurulan İzmit Baçspor, bir zamanların efsane takımı üçyoldoğuspor’u 7-5 yenerken, tam 14 kez santra yapıldı.