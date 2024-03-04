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Bu nasıl bir futbol maçı?: 7-5

Bu maç uzatmaya gitmedi, ya da penaltılarla bitmedi. Bu maçın 90 dakikalık normal süresi tam 7-5 bitti

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Bu nasıl bir futbol maçı?: 7-5 mask

GOL SAĞANAĞI

 Maçın kalitesinden ya da takımları üst seviyesinden değil, tamamen güç dengesizliğinden doğan bu skor, herkesi şaşırttı. Kocaelispor’un kurucularından olan Baçspor’un adını yeniden yaşatmak için kurulan İzmit Baçspor, bir zamanların efsane takımı üçyoldoğuspor’u 7-5 yenerken, tam 14 kez santra yapıldı.
# Kocaelispor

04 Mar 2024 - 11:51 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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