Çetinkaya’dan Kızderbent ziyareti

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Kızderbent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük bir ilgiyle karşılanan Çetinkaya, tek tek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra da vatandaşlara seslenen Çetinkaya, “Bu akşam beni samimi ve güler yüzlü bir şekilde karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz muhteşemsiniz.

60 BİN KİŞİNİN BAŞKANI OLACAĞIM

Sizler sadece benim hemşehrilerim değil, aynı zamanda meclis üyemsiniz. Muhtaç bir hemşehrimiz varsa, bölgede bir sorun ya da talep varsa hepsini bana iletebilirsiniz” dedi. “Tüm önceliğim sizin huzurunuz olacak” diyen Çetinkaya, “1 Nisan sabahında seçildiğimde 60 bin kişinin belediye başkanı olacağım. Bana oy vermeyene de 1 Nisan sabahı kapım açık olacak” dedi.