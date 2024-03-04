Çetinkaya’dan Kızderbent ziyareti

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Kızderbent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük bir ilgiyle karşılanan Çetinkaya, tek tek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra da vatandaşlara seslenen Çetinkaya, “Bu akşam beni samimi ve güler yüzlü bir şekilde karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz muhteşemsiniz.
60 BİN KİŞİNİN BAŞKANI OLACAĞIM
Sizler sadece benim hemşehrilerim değil, aynı zamanda meclis üyemsiniz. Muhtaç bir hemşehrimiz varsa, bölgede bir sorun ya da talep varsa hepsini bana iletebilirsiniz” dedi. “Tüm önceliğim sizin huzurunuz olacak” diyen Çetinkaya, “1 Nisan sabahında seçildiğimde 60 bin kişinin belediye başkanı olacağım. Bana oy vermeyene de 1 Nisan sabahı kapım açık olacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.