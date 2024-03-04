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Çetinkaya’dan Kızderbent ziyareti

Kızderbent Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, “60 bin kişinin belediye başkanı olacağım” dedi  

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Çetinkaya’dan Kızderbent ziyareti mask
Çetinkaya’dan Kızderbent ziyareti
Çetinkaya’dan Kızderbent ziyareti
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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Kızderbent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük bir ilgiyle karşılanan Çetinkaya, tek tek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra da vatandaşlara seslenen Çetinkaya, “Bu akşam beni samimi ve güler yüzlü bir şekilde karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz muhteşemsiniz.

60 BİN KİŞİNİN BAŞKANI OLACAĞIM

Sizler sadece benim hemşehrilerim değil, aynı zamanda meclis üyemsiniz. Muhtaç bir hemşehrimiz varsa, bölgede bir sorun ya da talep varsa hepsini bana iletebilirsiniz” dedi. “Tüm önceliğim sizin huzurunuz olacak” diyen Çetinkaya, “1 Nisan sabahında seçildiğimde 60 bin kişinin belediye başkanı olacağım. Bana oy vermeyene de 1 Nisan sabahı kapım açık olacak” dedi.
# cumhur ittifakı, büyük, talep

04 Mar 2024 - 11:52 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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