Kartepe'de CHP'li Merttürk'ün afişine saldırı!

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ederken belediye başkan adayları ve muhtar adayları bölgelerinde seçim afişlerini asmaya başladı. CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk'ün afişleri de ilçenin belli bölgelerinde asıldı. Ancak dün akşam Merttürk'ün afişine çirkin bir saldırı gerçekleşti. Merttürk'ün Şefkatiye Mahallesi'nde asılı olan seçim afişi kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yırtıldı. Merttürk yapılan saldırı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, yapılan saldırıyı kınadı.

İKİNCİ HADİSE

Yaklaşık 10 gün önce de Merttürk'ün afişinin asılı olduğu binanın en üst katından Merttürk'ün yüzünü kapatacak şekilde Türk Bayrağı asılmış, Türk Bayrağı kullanılarak yapılan bu hareket bölgede her kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Tepkilerin ardından ise Türk Bayrağı kaldırılmıştı. Dün akşam Şefkatiye Mahallesi'nde yaşanan bu çirkin saldırı Merttürk'e karşı yapılan ikinci hadise oldu.

“GÜCÜNÜZ BİR KADININ, BİR ANNENİN, BİR EMEĞİN RESMİNİ YIRTMAYA MI YETTİ?"

Merttürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Helal olsun! Adamsınız be… Gücünüz bir kadının, bir annenin, bir emeğin resmini yırtmaya mı yetti?! Aferin size!!! Hukuk önünde hesap vereceksiniz de, bu dünya helalliğimiz mahşere kaldı.Hz. Mevlana’nın söylediği gibi; “Sabır öyle bir iptir ki; sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir...Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır!"