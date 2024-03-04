04 Mar 2024 - 12:08- Siyaset G:

Ayvaz'dan Mardinliler'e ziyaret

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Ayvaz'dan Mardinliler'e ziyaret
Ayvaz'dan Mardinliler'e ziyaret
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Saadet Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Cuma Ayvaz, STK buluşmalarına önem veriyor.  İlçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, önümüzdeki süreçteki proje ve çalışmalarını paylaşan Ayvaz, Marmara Mardinliler Sosyal Yardımlaşma Derneğine ziyarette bulundu.

PROJELERİMİZ HALKIMIZIN TALEPLERİDİR

Marmara Mardinliler Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Ekrem Güneri ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden AYVAZ, “Halkımızla bir bütün halinde çalışacağımızdan dolayı kendilerinin talepleri bizim projelerimiz olmuş olacak.” dedi.
# Saadet Partisi, proje

04 Mar 2024 - 12:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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