İzmit sahilde bulunan Balıkhan’da esnaf, su kesintilerinden bıktı. Gazetemizi arayan balıkçı esnafı, hemen hemen her gün öğlen saatlerine kadar su kesintisinin yaşandığını, su kesintileri yüzünden büyük mağduriyet yaşadıklarını söylediler. İSU’ya çağrıda bulunan esnaflar, su kesintilerinin yapılmamasını, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.
04 Mar 2024 - 12:24- Gündem Güncelleme:
Balıkhan’da su kesintisi esnafı İSYAN ETTİRDİ!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.