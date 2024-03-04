04 Mar 2024 - 12:24- Gündem G:

Balıkhan’da su kesintisi esnafı İSYAN ETTİRDİ!

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Balıkhan’da su kesintisi esnafı İSYAN ETTİRDİ! mask

İzmit sahilde bulunan Balıkhan’da esnaf, su kesintilerinden bıktı. Gazetemizi arayan balıkçı esnafı, hemen hemen her gün öğlen saatlerine kadar su kesintisinin yaşandığını, su kesintileri yüzünden büyük mağduriyet yaşadıklarını söylediler. İSU’ya çağrıda bulunan esnaflar, su kesintilerinin yapılmamasını, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.
# Balıkhan, büyük

04 Mar 2024 - 12:24 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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