Acun ılıcalı'yı sinirlendirecek hareket: Oyun esnasında sigara içtiler!

Survivor All Star'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Kimi sakatlanıyor kimi yasakları yüzünden açlık yaşıyor kimi diskalifiye oluyor.Son olarak sosyal medyada Avatar Atakan gündem oldu.Yarışmaya sonradan dahil olan Avatar Atakan'ın bazı görüntülerde elinde sigara olduğu iddia edildi. Daha önce benzer durum Nefise ile yaşanmıştı.Oyun alanında elinde sigara olduğu düşünülen Atakan sosyal medyayı sallarken bazı seyirciler bu yarışmacının Sercan olduğunu söyledi.Sosyal medyayı ikiye bölen görüntülerde bir kısım ise eldeki şeyin yaprak olduğunu iddia etti.