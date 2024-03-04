Survivor All Star'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Kimi sakatlanıyor kimi yasakları yüzünden açlık yaşıyor kimi diskalifiye oluyor.Son olarak sosyal medyada Avatar Atakan gündem oldu.Yarışmaya sonradan dahil olan Avatar Atakan'ın bazı görüntülerde elinde sigara olduğu iddia edildi. Daha önce benzer durum Nefise ile yaşanmıştı.Oyun alanında elinde sigara olduğu düşünülen Atakan sosyal medyayı sallarken bazı seyirciler bu yarışmacının Sercan olduğunu söyledi.Sosyal medyayı ikiye bölen görüntülerde bir kısım ise eldeki şeyin yaprak olduğunu iddia etti.
- Yaşam
Acun ılıcalı'yı sinirlendirecek hareket: Oyun esnasında sigara içtiler!
Survivor All Star'da yine ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Bu sefer de yarışmaya sonradan dahil olan Avatar Atakan oyun sırasında elinde sigarayla görüntülendi iddialarıyla sosyal medyayı salladı. O görüntülere binlerce yorum yağdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.