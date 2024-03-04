- Asayiş

Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılmayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasına yönelik çalışma bulunmadığını açıkladı.

Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılmayacak mask

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını belirtti. 

GERGERLİOĞLU'NA YANIT 

Güler, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı. 

Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydeden Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.
# eğitim

04 Mar 2024 - 12:38 - Asayiş

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