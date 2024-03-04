TÜİK 'yaşam memnuniyeti' sonuçlarını açıkladı: Erkekler daha umutlu, kadınlar daha mutlu!

Umut düzeyi verilerine göre; 2023'te geleceklerinden çok umutlu olanların oranı yüzde 4,7, umutlu olanların oranı 62,5, umutlu olmayanların oranı yüzde 24, hiç umutlu olmayanların yüzde 8,9 olarak kayıtlara geçti. 3 kişiden 1'inin kendi geleceklerinden umutsuz olduğunu beyan ettiği Türkiye'de, umutsuz bireylerin oranı 32,9 oldu.

ERKEKLER KADINLARDAN DAHA UMUTLU

Cinsiyete göre; umut düzeyi araştırması da gerçekleştirildi. Araştırmaya göre; erkeklerde geleceklerinden çok umutluların oranı yüzde 4,9, umutluların oranı yüzde 62,3, umutlu olmayanların oranı yüzde 24,1, hiç umutlu olmayanların oranı yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.Kadınlarda çok umutlu olanların oranı yüzde 4,4, umutlu olanların oranı yüzde 62,7, umutlu olmayanların oranı yüzde 23,8, hiç umutlu olmayanların oranı yüzde 9,1 oldu.

" 2024 DAHA KÖTÜ OLACAK" BEKLENTİSİNDEKİLER YÜZDE 26

2023 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; bireylerin 1 yıl sonrası için genel olarak yaşama ilişkin beklentileri 'iyi, aynı, kötü olacak' düşünceleriyle değerlendirildi.

2024'te genel olarak yaşama ilişkin beklentilerini ifade edenlerin yüzde 43,1'i aynı olacağı yönünde görüş belirtti. Bir yıl sonrası için genel olarak yaşama ilişkin beklentileri 'daha iyi olacak' görüşündekiler yüzde 23,9, 'daha kötü olacak' beklentisindekiler yüzde 26,1 oldu.3 KİŞİDEN 1'İ "NE MUTLU NE MUTSUZ"

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; mutsuz olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7, ne mutlu ne mutsuzlar ise yüzde 33,6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2023'te yüzde 15,4, ne mutlu ne mutsuz erkekler yüzde ise 34,3 oldu. Mutlu olduğu belirten erkekler de yüzde 50,3 olarak kayıtlara geçti. Mutsuz kadınların oranı 2023'te yüzde 12,1, ne mutlu ne mutsuz kadınlar, yüzde 32,9, mutlu kadınlar ise yüzde 55,1 oldu.