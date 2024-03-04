İzmit bağımsız başkan adayı Can, maaş almayacak

İzmit Belediyesi Bağımsız başkan adayı Mustafa Can, gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Temmuz ayından beri seçim çalışmasına devam ettiğini söyleyen Can, halkın büyük bir teveccühü ile karşılaştığını söyledi. Can, seçimlerde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile çekiştiğini söyledi. Bağımsız Başkan adayı Can, “İzmit Belediyesi’nin kent lokantası adı altında ticaret yapmasını doğru bulmuyorum. Kent lokantası, diğer bu işi yapan esnaflara zarar verecektir” dedi.
“Başkanlık maaşı almayacağım”
Başkan adayı Can, “Ben yıllardır emekli maaşımla geçiniyorum. Belediye başkanı seçilirsem, tek kuruş maaş almayacağım. Emekli maşımla geçinmeye devam edeceğim. İzmit için önemli projeler hazırladım. 18 kişilik bir ekip kurdum, hepsi İzmit’i tanıyorlar, hepsi İzmit için çalışmaya can atıyorlar. Halkımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz, seçimlerde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile çekişirim, ipi ben göğüsleyeceğim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Korkuyorum. - İnandırıcılığı olmayan bir konu. Asıl konu maaş değil. Göreve geldiğinde imar müdürünü değiştirecek mi? Hangi bölgeleri niçin imara açacak? Neyseki kış bitiyor. Baharda çiçekler açacak kuşlar ötecek
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.