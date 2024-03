İzmit bağımsız başkan adayı Can, maaş almayacak

İzmit Belediyesi Bağımsız başkan adayı Mustafa Can, gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Temmuz ayından beri seçim çalışmasına devam ettiğini söyleyen Can, halkın büyük bir teveccühü ile karşılaştığını söyledi. Can, seçimlerde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile çekiştiğini söyledi. Bağımsız Başkan adayı Can, “İzmit Belediyesi’nin kent lokantası adı altında ticaret yapmasını doğru bulmuyorum. Kent lokantası, diğer bu işi yapan esnaflara zarar verecektir” dedi.

“Başkanlık maaşı almayacağım”

Başkan adayı Can, “Ben yıllardır emekli maaşımla geçiniyorum. Belediye başkanı seçilirsem, tek kuruş maaş almayacağım. Emekli maşımla geçinmeye devam edeceğim. İzmit için önemli projeler hazırladım. 18 kişilik bir ekip kurdum, hepsi İzmit’i tanıyorlar, hepsi İzmit için çalışmaya can atıyorlar. Halkımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz, seçimlerde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile çekişirim, ipi ben göğüsleyeceğim” dedi.