Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesinde bulunan Safi Port limanı içindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan ve İzaydaş'a kiralandığı öğrenilen geri dönüşüm tankında meydana gelen sıkışma sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangını gören çalışanlar korkuyla 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangını söndürürken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.
04 Mar 2024 - 13:16- Asayiş Güncelleme:
Safiport limanında patlama
Derince ilçesinde Safi Port'un İzaydaş'a kiraladığı tankta patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği alandaki yangın kontrol altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Hakans - Derinceyi top yekün ne zaman uçuracaksınız bakalımmm
Korkuyorum. - Sadece kiralayanın sorumluluk seviyesi nedir?
Jeol.müh. Behzat Gönül - Beklenen büyük İstanbul depremi sırasında da patlayabilir mi?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.