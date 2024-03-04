04 Mar 2024 - 13:16- Asayiş G:

Safiport limanında patlama

Derince ilçesinde Safi Port'un İzaydaş'a kiraladığı tankta patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği alandaki yangın kontrol altına alındı.

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Safiport limanında patlama mask
Safiport limanında patlama
Safiport limanında patlama
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Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesinde bulunan Safi Port limanı içindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan ve İzaydaş'a kiralandığı öğrenilen geri dönüşüm tankında meydana gelen sıkışma sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangını gören çalışanlar korkuyla 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangını söndürürken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.
# safi port, sağlık, acil

04 Mar 2024 - 13:16 - Asayiş

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Yorumlar

(3)
03

Hakans - Derinceyi top yekün ne zaman uçuracaksınız bakalımmm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 14:46
01

Korkuyorum. - Sadece kiralayanın sorumluluk seviyesi nedir?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 14:28
02

Jeol.müh. Behzat Gönül - @Korkuyorum. 01 nolu yoruma cevabı: Beklenen büyük İstanbul depremi sırasında da patlayabilir mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 14:35
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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