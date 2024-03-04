AKP Dilovası’nda coşku

AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı tarafından açılışı gerçekleştirilen merkez Seçim Koordinasyon Merkezi, AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’nun gövde gösterisine döndü. Dilovası’nın hemen hemen tüm mahallelerinden insan seli Dilovası meydanına akın ederken, alanı dolduran yaklaşık 4 bin kişilik katılım AK Partiye ve Ömeroğlu’na büyük destek verdi.

KATILIM YOĞUNDU

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, AK Parti İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ak, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Erdoğan, Dilovası Belediyesi meclis üyesi adayları, STK Başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

DİLOVASI 15 YILDA ÖNEMLİ ESERLER KAZANDI

Düzenlenen SKM Açılışının ilk konuşmasını yapan İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Filistin de ki yaşanan zulmü lanetlerken konuşmasında “2009 Yılında AK Partimizin milleti merkeze alan hizmet anlayışı ile tanışan Dilovamız tam 15 yıldır birbirinden önemli eserlerin buluşmasına şahitlik ediyor. Toplu konut projeleri, millet bahçesi, kapalı yüzme havuzları ve spor salonları, hastane bağlantı köprüsü gibi devam eden projelerimizle birlikte ilçemizde halkımızın istemediği Kömürcüler OSB’nin kaldırılmasına kadar bir çok hizmette bulunduk. Dilovası’nın değişim ve dönüşümünü destekleyerek partimize destek veren tüm Dilovalı hemşerilerimize, hükümetimize, il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize ve Dilovası Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.Önümüzde yaklaşan bir yerel süreci daha var. Bu süreçte Genel Merkezimizin takdiri ile aday gösterilen Ramazan Ömeroğlu ile aynı heyecanla yola devam ediyoruz. İlk günkü aşkla ve heyecanla çıktığımız bu yolda milletimizin hizmetkarlığına talip olan Ramazan Ömeroğlu’na sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.

31 MART’TA EN YÜKSEK OYU ALACAĞIZ

Cumhur İttifakı şahsi ve menfaat ittifakı değil milli bir ittifaktır. Birlikteliğimiz aynı düsturla devam edecek ve 31 Mart’ta yeni bir zafere daha imza atacağız. 20 yılı aşkın süredir aziz milletimiz ve ülkemiz için gecesini gündüzüne katan, devletin bekası ve milletin huzuru için içte ve dışta şer odakları ile mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek için 2024 yerel seçimlerinde kapı kapı, sokak sokak dolaşarak bugüne kadar ki en yüksek oyu 31 Mart’ta alacağız. Tüm partili gönüldaşlarımızı daha çok çalışmaya davet ediyorum.” dedi.

ÜÇLÜ OLSUN GÜÇLÜ OLSUN

Yıldırım’ın ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “5 yıl önce bu günlerde aynı şekilde bu meydanlardaydık. O zaman sizlerin desteği ile göreve geldik ve Dilovamıza gururla hizmet ettik. Ayrıştırmadan ötekileştirmeden hizmet ettik. Şimdi yeniden bir bayrak yarışı oldu ve bu sefer genel merkezimiz Ramazan Ömeroğlu abimize bu görevi layık gördü. Biz yine arkasında olacağız. Yine hep birlikte çalışacağız. İnanıyorum ki 31 Mart’ta çok güçlü bir destekle bayrağı kendisine devredeceğim. 5 yıl önce burada konuşurken, hep üçlü olsun güçlü olsun dedik. 5 yıl görev yapan bir kardeşiniz olarak bu üçlü gücün önemini bizzat çok iyi bilen biri olarak yeniden üçlü olsun güçlü olsun diyorum. 5 yılda Dilovamız için bakanlarımıza, büyükşehir belediyemize ne için gittiysek bizi kırmadılar. Onların gücü ile ilçemize çok güzel hizmetler yaptık. İşte şimdi yeniden üçlü olsun güçlü olsun diyorum. Ramazan Ömeroğlu’nun ilçemize en güzel hizmetleri yapabilmesi için bu güce çok ihtiyacı var. Sizlerin desteği ile inşallah 31 Mart akşamı yeni bir zafere daha imza atacağımıza inanarak bana destek veren ve Ramzan Ömeroğlu’na destek verecek tüm halkımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

MAŞALLAH DİLOVASI

Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında “Maşallah Dilovası bugün bambaşka. Ne zaman sizlerle bir araya gelsek, ne zaman sizlerle buluşsak hep bizi coşkuyla, evladınızı karşılar gibi karşıladınız. İyi ki varsınız. Bu meydan aşk meydanıdır. Bu meydan, davasına sevdalıların buluştuğu meydandır. Dilovası bugün bize her şeyi açıklıyor. Yaklaşık 60 gündür aday adaylığı ve adaylık sürecinde gittiğimiz her yerde şunu net olarak görüyorum ki; Dilovası tamam demiştir. Dilovası kesin kararını vermiştir. Bu meydan bize 31 Mart zaferini müjdeliyor. Bu meydan rekor bir oyla Gerçek Belediyecilik diyor, Cumhur ittifakı diyor. Allah’ın izni ile Dilovası 31 Mart’ta sandıkları öyle patlatacak ki, 1 Nisan sabahı güneş Dilovası’ndan doğacak. Kocaeli’de herkes Dilovası’nı konuşacak. Ayrıca; 1 Nisan’dan itibaren göreve geldiğimizde hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden, partisine bakmadan eşit hizmet anlayışı ile hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz.

RAMAZAN ÖMEROĞLU ABİME KEFİLİM

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “Kendilerine hizmetkarlık yapmaktan gurur duyduğum hemşerilerim Dilovalılarla böyle güzel bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Beni siyasete sokan Ramazan Ömeroğlu oldu. Bize her dönem abilik yaptı. Ben Ramazan Abimize kefilim. Bugüne kadar hep partimizin neferleri arasında yer aldı. Dilovası’na en güzel hizmeti yapacağından eminim. Bizim derdimiz davamız millet. Dilovası benim sevdamdır. Dilovası’nı ilçe yapan AK Partidir. Dilovası’nın köklü sorunlarını çözen AK Partidir. Dilovası’na büyük yatırımları yapan AK Partidir. Yeter mi yetmez daha yaşanılabilir bir Dilovası için 31 Mart’ta yeniden AK Parti, Ramazan Ömeroğlu diyeceğiz. 31 Mart akşamına kadar davamızı, sevdamızı, yapacaklarımızı anlatarak destek isteyeceğiz.”dedi.

41 KERE MAŞALLAH DİLOVASI

Programda son olarak konuşan Veysel Tipioğlu ise yaptığı konuşmasında “Dilovası bugün ne kadar güzel. 41 kere maşallah. AK Partinin geleneğinde rekabet aday açıklanıncaya kadardır. Ondan sonra aday adayları adayının yanında etle tırnak gibi kenetlenirler. Bugün burada Hamza Başkanın konuşmasında da gördük. Hamza Başkana teşekkür ediyorum. Ayrıca şu tabloya bakınca Dilovası’nın kararını verdiğini görüyorum. Ancak sizden istediği Dilovası’nda en yüksek oyla hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hemde Ramazan Ömeroğlu kardeşimize sahip çıkacağına inanıyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.”dedi. Konuşmaların ardından SKM açılış kurdelesi kesildi. Ardından da meclis üyesi adayları tek tek sahneye çağrılarak günün anısına fotoğraf çekimi ile program sona erdi.