Çiftçi, “Kültür Evi’yle değerlerimizi gelecek nesillere aktaracağız”  

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle buluşmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi, son olarak Gümüşhane İli Kürtün İlçesi Çayırçukur Şendere Köyleri Derneği’ni ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Ahmet Akgül ve yönetimi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Çiftçi, hayata geçirdiği ve gelecek dönemde yapmayı planladığı projelerini dernek üyelerine anlattı. AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, meclis üyesi adayları, AKP Çayırova Geçmiş Dönem İlçe Başkanı Zafer Kılıç ve çok sayıda dernek üyesinin de yer aldığı toplantıda konuşan Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da yapılması gereken projeleri hayata geçirdiklerini, geleceğin Çayırova’sına dair önemli çalışmalar yaptıklarını ve neslin ihyası noktasında da belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

“BULUŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Programda Cumhur İttifak AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’nin görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmalara yönelik bir sinevizyon da gerçekleştirilirken, program hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Bizlere kapılarını ve gönüllerini sonuna kadar açan Gümüşhane Kürtün Çayırçukur Şendere Köyleri Derneği’ne teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, yeni dönemde de kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için yapacağımız Kültür Evi ve Amfi Tiyatro Projesi’nde buluşmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Başkan Çiftçi, kültürlerin yaşatılmasına çok önem verdiklerini ve bu bağlamda Çayırova’da bir kültür evi inşa ederek, gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılmasına ve yaşatılmasına katkı sunacaklarını da dile getirdi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.