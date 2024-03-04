EYÜP SÜPER OLDU OLUYOR, GÖZTEPE’NİN DE SÜPER OLMAK İÇİN ELİ KULAĞINDA… BU GİDİŞLE BİZ PLAY-OFF’TAN YÜKSELMEYE ÇALIŞACAĞIZ…

9 MAÇ VAR, AMA RUH YOK… TUZLA MAÇINDAN BİLE ENDİŞELİYİZ…
Ligin bitimine 9 hafta kaldı. Kocaelispor bu 9 maçı kazanarak, rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Ancak bu şekilde direkt Süper Lig’e yükselebilecek. Lider Eyüpspor Bodrum deplasmanında 1-0 kazanırken, olaylı maçta yine 3 puanı aldı, Play-Off hattı ve Kocaelispor ile arayı iki puan daha açtı. Eyüpspor 61 puana yükselirken, Kocaelispor 45 puanda bulunuyor. Fark 16 puan oldu. İkinci sırada yine direkt Süper Lig’e yükselmeye hazırlanan Stoilovlu Göztepe de Kocaelispor ile arayı 2 puan daha açtı ve fark 7 puan oldu.
GÖZTEPE 30 BİNE OYNUYOR, PAZAR GÜNÜ BOŞ TRİBÜNLERE HAZIRLANIN…
Keçiören maçında beraberliği zor kurtaran, Erzurumspor deplasmanında da hiç bir varlık gösteremeyen Kocaelispor, Bolu’yu 2-0 yenen Göztepe’yi kıskanarak izlerken, Stoilov ile müthiş bir rekora imza atan Egeli, yolu yarıladı. Tek tesellimiz, Göztepe ile İzmit’te oynayacak olmamız. İzmir’e davet edip tüm kente açık açık galiz küfür eden ve TRT’nin de yayını kesmemesiyle terbiyesizce davranan kimi Göztepeliler, İzmit’teki maçta Sakarya taraftarının desteğini almayı planlıyor. Kocaelispor’un umudunu sürdürmesi ve prestijini kurtarması için Sakarya’yı da Göztepe’yi de iç sahada yenmek zorunda bulunuyor. Ancak tarafta küskün ve kızgın. Pazar günü tribünler boş kalabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Tarafsız Göz(kocaeli') - Yukarıdaki haberde açıklama yapan; Bodrumspor Taraftarlar Derneği/Asi Tayfa Taraftar Grubu'nu kınıyorum. Doğruları konuşmuyorlar. Dedikleri gibi değil. Ben izledim maçı; Teknik Direktörleri maç başından itibaren sürekli ve sistematik olarak itiraz ve küfür ediyordu. Atılması geç bile oldu. Seyirciler de hiç eksik değildi. Sürekli küfür ediyordu. Üstelik yabancı maddelerin haddi hesabı yoktu.(Yabancı maddeleri nasıl stada soktularsa?)
Bu insanları ve zihniyeti spordan uzak tutmak lazım.(Teknik direktör de dahil)
Bu olaylarda en acı kısım da İnsanların gözüne baka baka ve delil li olmasına rağmen doğruları söylememeleridir. Yanlışı görmek istemezseniz, doğruyu asla bulamazsınız. Aynı tas aynı hamam devam eder.
Bu arada Kocaeli stadında da küfürlerin sonu yok. Kendimize de bakalım.
Son olarak da şu sigara olayını da çözelim. Stadın için de içilmesin. Biz çocukla beraber suyu sokamıyoruz fakat diğerleri çakmak kibrit vb. stada getiriyorlar. Polis ile de sigara alışverişi yapıp sigaralarını yakıyorlar.
İlgililere saygılar.
Çocuk - Bizi pleyof tada yenecekler görürsünüz bu beceriksizler den hiçbir şey olmaz
Sakarya - beter olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.