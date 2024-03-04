EYÜP SÜPER OLDU OLUYOR, GÖZTEPE’NİN DE SÜPER OLMAK İÇİN ELİ KULAĞINDA… BU GİDİŞLE BİZ PLAY-OFF’TAN YÜKSELMEYE ÇALIŞACAĞIZ…

Tarafsız Göz(kocaeli') - Yukarıdaki haberde açıklama yapan; Bodrumspor Taraftarlar Derneği/Asi Tayfa Taraftar Grubu'nu kınıyorum. Doğruları konuşmuyorlar. Dedikleri gibi değil. Ben izledim maçı; Teknik Direktörleri maç başından itibaren sürekli ve sistematik olarak itiraz ve küfür ediyordu. Atılması geç bile oldu. Seyirciler de hiç eksik değildi. Sürekli küfür ediyordu. Üstelik yabancı maddelerin haddi hesabı yoktu.(Yabancı maddeleri nasıl stada soktularsa?)

Bu insanları ve zihniyeti spordan uzak tutmak lazım.(Teknik direktör de dahil)

Bu olaylarda en acı kısım da İnsanların gözüne baka baka ve delil li olmasına rağmen doğruları söylememeleridir. Yanlışı görmek istemezseniz, doğruyu asla bulamazsınız. Aynı tas aynı hamam devam eder.

Bu arada Kocaeli stadında da küfürlerin sonu yok. Kendimize de bakalım.

Son olarak da şu sigara olayını da çözelim. Stadın için de içilmesin. Biz çocukla beraber suyu sokamıyoruz fakat diğerleri çakmak kibrit vb. stada getiriyorlar. Polis ile de sigara alışverişi yapıp sigaralarını yakıyorlar.

İlgililere saygılar.