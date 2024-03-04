“Mustafa Gürsel, göreve gelirken takımın halini bilmiyor muydu?” diye isyan eden taraftar patladı: Ertuğrul Sağlam’ı mumla arıyoruz

TAKIM RUHU SAHADA YOK …
Keçiören ve Erzurum deplasmanlarında puanı kurtaran takım haline dönüşen ve Ertuğrul Sağlam döneminden daha da kötü oynamaya başlayan Kocaelispor, “Gelen gideni aratır” misali, sahada tamamen silinmiş durumda bulunuyor.
GÜRSEL ŞAŞIRTIYOR…
Keçiören beraberliğini son saniyede kurtardıktan sonra gelen eleştirilere yanıt olarak “Elimde sihirli değnek yok, bir anda her şeyi değiştireyim” diyen Gürsel, Erzurum maçında daha da rezil futbolla gelen bir puan sonrasında da şaşırtan açıklamalarını sürdürdü. Gürsel “Oyuna baktığımızda, tabii ki kazanacak oyunu daha ortaya koyamıyoruz. Gereksiz geri paslar yaptık. Bu da biraz herhalde özgüvenle alakalı. İçinde bulunduğumuz 2-3 haftadır maç kazanamamamızın verdiği bir özgüven sorunu var” derken, takımı hiç izlemeden, aniden göreve geldiğini gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Çocuk - Sen antrenmanlarda geri pas oynamın demiyormusun hoca benmi oynatayım takımı
Turanoğlu - Evet Ertuğrul hocamın tek yanlış olarak gördüğüm SARMAN ı hemen kadroya alarak stoperde oynatmasıdır.
Onun sebebinide yine insanlığına veriyorum arkadaşı FARUK SARMANI kırmamak için yaptığı hamle olarak görüyorum.
Genede derimki SAĞLAM hocamı mumla ararım
Hakkını helal et ERTUĞRUL hocam kıymetini Bİ,lemedik
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.