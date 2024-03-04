“Mustafa Gürsel, göreve gelirken takımın halini bilmiyor muydu?” diye isyan eden taraftar patladı: Ertuğrul Sağlam’ı mumla arıyoruz

TAKIM RUHU SAHADA YOK …

Keçiören ve Erzurum deplasmanlarında puanı kurtaran takım haline dönüşen ve Ertuğrul Sağlam döneminden daha da kötü oynamaya başlayan Kocaelispor, “Gelen gideni aratır” misali, sahada tamamen silinmiş durumda bulunuyor.

GÜRSEL ŞAŞIRTIYOR…

Keçiören beraberliğini son saniyede kurtardıktan sonra gelen eleştirilere yanıt olarak “Elimde sihirli değnek yok, bir anda her şeyi değiştireyim” diyen Gürsel, Erzurum maçında daha da rezil futbolla gelen bir puan sonrasında da şaşırtan açıklamalarını sürdürdü. Gürsel “Oyuna baktığımızda, tabii ki kazanacak oyunu daha ortaya koyamıyoruz. Gereksiz geri paslar yaptık. Bu da biraz herhalde özgüvenle alakalı. İçinde bulunduğumuz 2-3 haftadır maç kazanamamamızın verdiği bir özgüven sorunu var” derken, takımı hiç izlemeden, aniden göreve geldiğini gösterdi.