Yeniler nerede ?

Kocaelispor’un büyük umutlarla ve büyük sükse yaparak transfer ettiği Gürcü ve Azeri futbolcular adeta ortada gözükmüyor. Dostlar alış verişte görsün diye transfer edildiği iddia edilen Azeri Sheidayev, Gürcü Kharaisvili, Schkirtladze, onları transfer ettiren Beridze ortada yok. Pazar günü Tuzla ekibini konuk edecek takıma inanç da azaldı.