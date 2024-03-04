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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Körfez ilçesinde yalnız yaşayan Kazım Şenyıldız (73), evinde ölü bulundu.

Demirören Haber Ajansı
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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu mask
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Esentepe Mahallesi Karaçam Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan Kazım Şenyıldız'dan haber alamayan yakınları, saat 11.00 sıralarında evine giderek kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmemesi üzerine anahtarla içeri giren yakınları, Şenyıldız'ı yerde hareketsiz buldu. İhbarla adrese ekipler gönderildi. Kazım Şenyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şenyıldız'ın banyoda düşerek başını lavaboya vurduğu ihtimali üzerinde duruldu. Şenyıldız'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

04 Mar 2024 - 13:48 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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