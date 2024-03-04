Esentepe Mahallesi Karaçam Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan Kazım Şenyıldız'dan haber alamayan yakınları, saat 11.00 sıralarında evine giderek kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmemesi üzerine anahtarla içeri giren yakınları, Şenyıldız'ı yerde hareketsiz buldu. İhbarla adrese ekipler gönderildi. Kazım Şenyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şenyıldız'ın banyoda düşerek başını lavaboya vurduğu ihtimali üzerinde duruldu. Şenyıldız'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Körfez ilçesinde yalnız yaşayan Kazım Şenyıldız (73), evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.