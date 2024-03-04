Acun parayı nasıl bulduğunu açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Türkiye’nin medya ve eğlence sektöründeki önemli figürlerinden biridir. Kariyeri boyunca risk almayı ve doğru dostları bulmayı vurgulamıştır. İşte Acun Ilıcalı serveti başta olmak üzere özel hayatıyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu, Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2024’te Acun Ilıcalı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’in katılımıyla ADF Youth (ADF Gençlik) oturumu düzenlendi. Çok sayıda gencin katıldığı programda Acun Ilıcalı, gençlerin sorularını yanıtladı.



"RİSK ALMAK GEREKİR"

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, kariyerinde ilerlerken kararlarında maddiyatı ön plana koymadığını, verdiği kararların hepsinde risk aldığını dile getirdi. Muhabirlikten bugünkü geldiği pozisyon sürecini anlatan Ilıcalı, gençlere “Arkası dolu risk almalarını” önerdi. Almanya’da yeni bir kanal aldıklarını kaydeden Ilıcalı, bunun heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tüm dünyada konuşulan konuların merkezinde, en büyük savaşların ortasında arabulucu olarak yer aldığını” belirterek, Türkiye’nin gücünü “sonuna kadar hissettirdiğine” işaret etti.

“30 YAŞINIZA KADAR YAPACAĞINIZI EN ÖNEMLİ ŞEY…”

Hayatta acı ve mutluluğu paylaşan insanların olmasının önemli olduğunu belirten Ilıcalı, “30 yaşınıza kadar yapacağınız en önemli şey doğru dostlarınızı bulmak, gerçek arkadaşları bulmak. Yalnızlaşmayın. Arkadaşlarınızı yanlış seçmişseniz hemen oyuncu değiştirin.” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, televizyon endüstrisinde gelecekte görmek istediği trendlerin ne olduğuna ilişkin soruya da, “Ben gündüz programlarının bir değişime uğramasını isterim. Gündüz yayınlarında işin içinde eğlence olan daha pozitif yayınlar olsun isterim.” değerlendirmesini yaptı.

“TÜRKİYE ALGISI DEĞİŞTİ”

Ilıcalı, birçok ülkede Türkiye’yi temsil edip bu ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırdıklarını belirtti. Ilıcalı, gençlere umutlarını kaybetmemeleri, hayata pozitif tarafından bakmaları ve sağlıklı olmanın kıymetini anlamaları tavsiyesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Serim’in, Ilıcalı’dan, 1990’lı yıllardan bu yana yurt dışındaki Türkiye algısını değerlendirme yapmasını istemesi üzerine Ilıcalı, “Ben 1995’ten beri dünyayı geziyorum. Ne kadar değişti derseniz yurt dışındaki Türkiye algısı, bence belki 5 belki 10 kat değişti.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: yeniçağ