Mutlu: "En güçlü aday biziz halk bunu görüyor"

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, hafta sonu programlarında bir uçtan bir uca Başiskele’deydi. Mutlu programlarında, ‘Artık bu düzen sona erecek, herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan belediyecilik geliyor. Mevcut yönetim için ‘rakibi yok algısı’ yaratmaya çalışsalar da kazanacak en güçlü aday bizim yönetimimiz. Halk bunu görüyor’ dedi

‘BELEDİYE DEĞİL, AİLE ŞİRKETİ GİBİ’

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, seçime 4 hafta kala vitesi iyice yükseltti ve sahadan bir an olsun ayrılmıyor. Hafta sonu programlarında Başiskele’yi karış karış gezen Mutlu ve beraberindekiler pazar yerleri, site ziyaretleri ve sahilde vatandaşlarla bir araya geldi. Karşılaştığı herkese projelerinden bahseden Mutlu, ‘Artık bu kara düzene, aile şirketi mantığı ile yapılan belediyeciliğe, sorunları çözemeyen, aksine nasılsa Başiskele cepte zihniyeti ile sümen altı eden zihniyete dur demek için sizlerden destek istiyoruz’ dedi.

İŞÇİYE ZAM SÖZÜNÜ YİNELEDİ

Site ziyaretleri ve sahil turunda belediye personeli ile de karşılaşan Mutlu, ‘Lütfen belediyede çalışan arkadaşlarınıza bu sözlerimi iletin, sizlerin ekmeği ile oynayacağımız algısını yaratıyorlar. Aksine, biz göreve gelir gelmez işçi ve memur tüm çalışanlarımıza yüzde 25 zam yapacağız. Başiskele Belediyesi çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hatta sosyal haklarınızı da zenginleştireceğiz, arttıracağız. Tamamlayıcı sağlık sigortanız olacak, artık hastanelerde fark ödemek zorunda kalmayacaksınız. Hep birlikte omuz omuza Başiskelemizi daha güzel günlere taşıyacağız.’ şeklinde konuştu.

‘7 YILDIZLI İLÇE Mİ? HANİ NEREDE?’

Katıldığı site toplantılarında da site sakinlerinin sorunlarını dinleyen Mutlu, ‘Nereye gitsek aynı şeyleri duyuyoruz. 7 yıldızlı ilçe diyorlar hani nerede? Hala sağlık ocağı olmayan mahalleler var. Otobüs girmeyen sokaklar var. Şehir merkezi denecek ne bir cadde, ne bir bulvar var. Buradan şehir hastanesine gitmek için, şifamızı ararken yollarda verem olma ihtimalimiz var. Biz artık tramvay, metro konuşmalıyız. Ama maalesef şehir planlaması, tarikat liderlerinin, vakıf başkanlarının hazine arazilerini bölüşmeleri üzerine yapılıyor’ diye ifade etti.