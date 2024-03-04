Merttürk, haftanın ilk gününe emekçilerle başladı

31 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmalarına gece gündüz, dur durak demeden devam eden CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, Kartepe'de adım atmadık yer bırakmıyor. SKM'nin oluşturduğu programlar çerçevesinde çalışmalarını yürüten Merttürk, yeni haftaya sabahın ilk ışıklarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde işe gitmek için servis bekleyen emekçilerle başladı. Emekçi hemşehrileri ile sohbet edip mesailerine uğurlayan Merttürk, kazasız belasız bir hafta dileklerini ileterek, simit ve meyve suyu ikramında bulundu.

EŞLİK ETTİLER

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde emekçi hemşehrilerini mesailerine uğurlayan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk'e CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Yener Sarıkaya, CHP Kartepe İlçe Sekreteri Kıvanç Özarslan ve CHP'nin belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

"MERTTÜRK, KOLAYLIKLAR DİLEDİ"

Sabahın ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan emekçi hemşehrilerime kolaylıklar diliyorum diyen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Alın terleriyle çalışan ve emek sarf eden tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize mutlu huzurlu bir gün, kazasız belasız bir hafta geçirmelerini diliyorum. Berek ve sağlıkla yeni güne merhaba" dedi. Merttürk ve CHP Kartepe İlçe Örgütü, emekçilere simit ve meyve suyu ikram ederek, ‘kolay gelsin’ dediler.