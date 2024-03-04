Sarı "Nilay başkanımızın sonuna kadar yanındayız"

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ederken belediye başkan adayları ve muhtar adayları bölgelerinde seçim afişlerini asmaya başladı. CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk'ün afişleri de ilçenin belli bölgelerinde asıldı. Ancak dün akşam Merttürk'ün afişine çirkin bir saldırı gerçekleşti.
GÜCÜMÜZ KARTEPE İŞİMİZ BELEDİYE
Konuya ilişkin CHP İl Başkanı Bülent Sarı bir paylaşım yaptı. Sarı "Bugün Kartepe’de yaşanan olaydan sonra CHP Kocaeli örgütü olarak siyaset rekabetle yapılacağını fakat rekabetin de etik kuralları olduğunu bir kez daha yineliyoruz. Bugün gerçekleşen bu hareketi kınıyoruz. Böylesi ucuz hareketlere fırsat vermeyeceğimiz. Gücümüz Kartepe işimiz belediye diyerek çıktığımız yolda Kartepeli hemşehrilerimizle kolkola yürümeye devam edeceğiz. Bizim de sözümüz var, Nilay başkanımızın sonuna kadar yanındayız!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.