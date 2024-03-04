Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı

Bitlis'in Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınlarının saldırısı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, PTT Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından durduruldu.
SOPALI, BIÇAKLI, SİLAHLI KAVGA
Burada Ökmen ile yakınları arasında çıkan tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı saldırıya dönüştü. Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanarak ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri, hastane çevresinde de önlem aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.