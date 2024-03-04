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Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı

Bitlis'te Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, husumetli yakınlarının saldırısında yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı mask

Bitlis'in Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınlarının saldırısı sonucu yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, PTT Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından durduruldu. 

SOPALI, BIÇAKLI, SİLAHLI KAVGA 

Burada Ökmen ile yakınları arasında çıkan tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı saldırıya dönüştü. Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanarak ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri, hastane çevresinde de önlem aldı. 
# ilçe, sağlık

04 Mar 2024 - 14:29 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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