04 Mar 2024 - 14:31- Ekonomi G:

Akaryakıta bir zam daha geliyor: LPG'ye zam bekleniyor!

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki oynaklıklar akaryakıta zam veya indirim olarak yansıyor. LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 4 Mart 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıta bir zam daha geliyor: LPG'ye zam bekleniyor! mask
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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,66 dolardan işlem görüyor.Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. LPG'nin litresi ortalama 20 liradan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 40.07 TL
# Zam

04 Mar 2024 - 14:31 - Ekonomi

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