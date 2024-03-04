04 Mar 2024 - 14:31- Ekonomi

Akaryakıta bir zam daha geliyor: LPG'ye zam bekleniyor!

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki oynaklıklar akaryakıta zam veya indirim olarak yansıyor. LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 4 Mart 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...