Akaryakıta bir zam daha geliyor: LPG'ye zam bekleniyor!

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,66 dolardan işlem görüyor.Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. LPG'nin litresi ortalama 20 liradan satılıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
Benzin: 40,46 TL
Motorin: 40.07 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.