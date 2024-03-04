BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Asayiş
Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.