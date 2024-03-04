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Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı mask

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
# Mustafa Destici, BBP

04 Mar 2024 - 14:38 - Asayiş

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