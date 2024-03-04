- Siyaset

Kocaeli’de siyasi partilerin yerel seçim mesaisi sürüyor

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında Kocaeli’nin en gözde ilçesi olan İzmit’te Cumhuriyet Bulvarı boyunca siyasi partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet Bulvarı’nda stant kuran siyasi partiler adaylarıyla ilgili broşür dağıtıp vatandaşlardan destek istiyorlar.

Aygün Baş
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Kocaeli’de siyasi partilerin yerel seçim mesaisi sürüyor mask
Kocaeli’de siyasi partilerin yerel seçim mesaisi sürüyor
Kocaeli’de siyasi partilerin yerel seçim mesaisi sürüyor
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31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında Kocaeli’nin en gözde ilçesi olan İzmit’te kimin başkan olacağı merakla bekleniyor. Yerel seçime sayılı günler kala siyasi partilerde sahadaki seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Bulvarı eski adıyla yürüyüş yolu boyunca CHP, AKP ve MHP’e stant çalışmalarına devam ediyor. Siyasi partiler Cumhuriyet Bulvarı’nda kurulan stantlar ile adaylarını ve meclis üyelerini tanıtıp vatandaşlardan destek bekliyorlar.

Kocaeli’de siyasi partilerin yerel seçim mesaisi sürüyor

Kocaeli’de siyasi partilerin yerel seçim mesaisi sürüyor
# chp, seçim, AKP, MHP, cumhuriyet

04 Mar 2024 - 15:12 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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