Kocaeli’de siyasi partilerin yerel seçim mesaisi sürüyor

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında Kocaeli’nin en gözde ilçesi olan İzmit’te kimin başkan olacağı merakla bekleniyor. Yerel seçime sayılı günler kala siyasi partilerde sahadaki seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Bulvarı eski adıyla yürüyüş yolu boyunca CHP, AKP ve MHP’e stant çalışmalarına devam ediyor. Siyasi partiler Cumhuriyet Bulvarı’nda kurulan stantlar ile adaylarını ve meclis üyelerini tanıtıp vatandaşlardan destek bekliyorlar.