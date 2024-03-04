Kocaeli’de siyasi partilerin yerel seçim mesaisi sürüyor

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında Kocaeli’nin en gözde ilçesi olan İzmit’te kimin başkan olacağı merakla bekleniyor. Yerel seçime sayılı günler kala siyasi partilerde sahadaki seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Bulvarı eski adıyla yürüyüş yolu boyunca CHP, AKP ve MHP’e stant çalışmalarına devam ediyor. Siyasi partiler Cumhuriyet Bulvarı’nda kurulan stantlar ile adaylarını ve meclis üyelerini tanıtıp vatandaşlardan destek bekliyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.