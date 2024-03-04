Ölmez, “Hep birlikte Kandıra olacağız”  

AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Kandıra’nın dört bir yanında vatandaşlarla kucaklaşıyor. Erol Ölmez son olarak Araman’daydı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
PROJELERİMİZ HAZIR
Ölmez’e ziyaretlerinde AKP İl Başkan Yardımcısı Selim Çoban, İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. “Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Kandıra olacağız” diyen Ölmez, “Kandıra'mızı daha ileriye taşımak için çalışmaya hazırız, kararlıyız. 31 Mart sonrasında da projelerimizle Kandıra’yı daha güzel noktalara taşıyacağız” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.