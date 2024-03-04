- Siyaset

Ölmez, “Hep birlikte Kandıra olacağız”  

Araman’da büyük ilgiyle karşılanan AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, “31 Mart’ta kadar sahadayız, durmayacağız. 1 Nisan sabahından itibaren de Kandıra için gece-gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” dedi  

Ölmez, “Hep birlikte Kandıra olacağız”   mask
Ölmez, “Hep birlikte Kandıra olacağız”  
Ölmez, “Hep birlikte Kandıra olacağız”  
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AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Kandıra’nın dört bir yanında vatandaşlarla kucaklaşıyor. Erol Ölmez son olarak Araman’daydı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

 PROJELERİMİZ HAZIR

Ölmez’e ziyaretlerinde AKP İl Başkan Yardımcısı Selim Çoban, İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. “Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Kandıra olacağız” diyen Ölmez, “Kandıra'mızı daha ileriye taşımak için çalışmaya hazırız, kararlıyız. 31 Mart sonrasında da projelerimizle Kandıra’yı daha güzel noktalara taşıyacağız” dedi

Ölmez, “Hep birlikte Kandıra olacağız”  

Ölmez, “Hep birlikte Kandıra olacağız”  
# ilçe, seçim, büyük, AKP

04 Mar 2024 - 15:14 - Siyaset

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